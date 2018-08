Catalina valt als blok voor charmante, geestige man. 2 jaar later ontdekt ze wie hij werkelijk is maar dan is het al te laat KVDS

Bron: HuffPost 0 “Toen ik Eric tegen het lijf liep, dacht ik dat ik eindelijk iemand gevonden had op wie ik verliefd kon worden. Of we nu uit eten gingen, een avondje dansten, tennis speelden of gewoon wat praatten, het was altijd leuk. Ik kan niet zeggen dat er niet af en toen een alarmbel afging, maar ik wilde het zó graag. Ik wílde dat hij de ware was. En dat wist hij ook.” Dat vertelt de Amerikaanse Catalina Rosas. 2 jaar lang leefde ze op een roze wolk. Maar ze kwam hard neer.

De vrouw uit Florida doet haar verhaal op de Amerikaanse nieuwssite HuffPost. Daar getuigt ze over hoe ze Eric Benson in 2015 bij toeval leerde kennen in een trendy restaurant in Boca Raton. Hij stelde zich voor als kunsthandelaar en iemand die aandelen en effecten kocht en verkocht voor een aantal rijke cliënten. Hij had 8 jaar in Hongkong gewoond en was pas weer naar de Verenigde Staten teruggekeerd. En Catalina was meteen weg van hem.

Intelligent

“Hij was charmant, geestig en intelligent en het leek wel alsof hij over alles kon meepraten”, vertelt de vijftiger. “Omdat hij pas terug was in het land, had hij nog geen huis en verbleef hij in een exclusief resort. Ik trok daar soms heen voor een luie zondag aan het zwembad of een gastronomisch etentje, waarna we naar zijn kamer gingen, een fles wijn kraakten en dansten tot onze voeten pijn deden. We amuseerden ons geweldig, maar konden ook diepgaande gesprekken voeren. Het duurde wel niet altijd lang, want door zijn drukke reisschema was hij soms weken aan een stuk weg.”





Op een dag nodigde hij Catalina uit in een chique villa waar hij op dat moment verbleef. Bij een glas champagne vertelde hij dat het toebehoorde aan vrienden van zijn ouders, mensen die hij al 30 jaar kende en voor wie hij werkte. Enkele weken later ging ze nog eens langs en stond hij een nieuwe witte Ferrari te bewonderen op de oprit. En opnieuw was ze onder de indruk van het leven dat hij leidde. En dat voornamelijk leek te bestaan uit golfen, reizen en uit eten gaan in de beste zaken. (lees hieronder verder)

De favoriete investering van Eric was goud. Daar praatte hij voortdurend over. Toen ze 8 maanden samen waren, vroeg hij Catalina om enkele gouden munten voor hem te verkopen. Ze zou daarvoor een commissie krijgen van 20 procent. “Hij zei dat zijn tijd te kostbaar was voor zulke klusjes en hij wist dat ik het extra inkomen wel kon gebruiken. En daarom deed ik het. Twee keer”, zegt ze.

Goud

Nog eens 4 maanden later – toen de Britten zich achter de brexit hadden geschaard – gaf hij haar de raad om de helft van het geld uit haar pensioenfonds te investeren in goud. Hij zei dat de financiële markten in elkaar zouden storten en dat niemand nog geld zou kunnen afhalen, zoals in Griekenland was gebeurd. Goud was een slimmere belegging. Catalina vertrouwde hem en gaf hem het geld. Voor die 30.929 euro kreeg ze 27 gouden munten, die ze in een kluis wegborg. Haar zoon gaf hem op zijn beurt 10.574 euro spaargeld en kreeg er 10 gouden munten voor in de plaats. Toen ze 11 maanden later ook de rest van haar pensioenfonds aan Eric had gegeven om te beleggen en ze haar fondsen flink zag slinken, werd ze bezorgd. Ze besloot haar voormalig financieel adviseur te bellen. (lees hieronder verder)

De man gaf haar de raad om meteen het goud te laten onderzoeken dat ze van Eric gekregen had. De volgende morgen – op 14 juni vorig jaar – trok ze naar een expert in haar buurt en die had welgeteld 5 seconden nodig om te zien dat het vals was. Catalina ging meteen aangifte doen bij de politie, maar die zei dat er niet genoeg bewijs was voor een zaak. Eric zou zeggen dat hij niet wist dat het goud vals was en dat zou betekenen dat hij niets crimineels had gedaan. Ze zou het dus zelf moeten oplossen, besefte ze.

Dochter

Catalina besloot om met hem af te spreken en te doen of haar neus bloedde. Ze zou hem vragen om ook goud te kopen voor haar dochter. “Ik nam het gesprek op met mijn iPhone en hij vertelde over de prijs en de origine van het goud”, zegt ze. “Hij had ook 2 schilderijen bij zich en vroeg of ik die naar Sotheby’s in New York kon sturen om ze te laten veilen.”

In plaats van dat te doen, nam de vrouw contact op met een privédetective en de FBI. Die laatste verwees haar door naar de Geheime Dienst, die zich met vervalsingen bezighoudt. En die begon een onderzoek. En dat deed ze ook zelf. Met de weinige info die ze had. (lees hieronder verder)

Eerst zocht ze uit van wie de villa was waar hij haar een paar keer had ontvangen. “Die bleek toe te behoren aan een vrouw die Jennifer heette (niet haar echte naam)”, vertelt ze. “Toen ik haar naam door Google haalde, kwam er meteen een foto van haar en Eric op het scherm. Ik besloot haar te bellen en vertelde haar dat ik in haar huis had geslapen en in haar Ferrari had gereden en dat ik dacht dat ik in het bezit was van 2 van haar schilderijen. Ik smeekte haar nog niet de confrontatie aan te gaan met Eric omdat hij dan misschien zou vluchten voor hij gearresteerd kon worden.”

Razend

De dame was echter zo razend dat ze dat tóch deed, waarna ze hem achterliet in Naples, Florida, waar ze samen het weekend hadden doorgebracht. Geen van beiden zag de man daarna nog terug. Eric verdween. En met hem ook het geld van Catalina.

De vrouw sprak de volgende dag af met Jennifer en ontdekte dat zij al 3 jaar een relatie had met Eric. De schilderijen had hij uit haar studio gestolen. Hij had haar ook 2 cheques lichter gemaakt. Een van meer dan een miljoen was overgeschreven aan een fictief bedrijf dat op naam stond van Catalina en zogezegd de zaken van zijn cliënten opvolgde als hij in het buitenland was.

Echte naam

Jennifer had wel zijn echte naam ontdekt tijdens een trip naar Art Basel in december 2016. Toen ze hem voorstelde als Eric Benson, antwoordde iemand meteen: ‘Jij bent Eric niet, jij bent die kerel van de golf uit Californië, Blayne Frederick.’ Toen ze uitleg vroeg, zei Eric gewoon dat hij een valse naam had gebruikt omdat enkele van zijn zakelijke deals slecht waren afgelopen en er mensen achter hem aanzaten. Blayne Frederick bleek echter gezocht te worden sinds 2013 omdat hij twee personen bijna 3 miljoen euro lichter had gemaakt met valse handelsovereenkomsten. (lees hieronder verder)

Catalina vertelde alles aan de Geheime Dienst en haar privédetective, die overal flyers uitdeelden met zijn foto in de countryclubs, restaurants en hotels waar Eric vaak kwam. En dat zou 9 maanden later – op 31 maart van dit jaar – tot een doorbraak leiden. Eric werd in de boeien geslagen in een golfclub in Jupiter, Florida nadat hij door een barman was herkend. Hij werd beschuldigd van diefstal, aanzetten tot fraude en voortvluchtigheid en zit in de gevangenis van Palm Beach County. “Ik trok naar de rechtbank om een schadevergoeding te krijgen, maar hij zou geen euro meer bezitten”, zegt Catalina nog.

Intussen probeert ze te herstellen van de vernietigende financiële en emotionele klap. “Ik word nog altijd fysiek niet goed als ik aan zijn gevoelloosheid denk”, zegt ze nog. “Hij wist dat hij me alles af kon pakken en aarzelde niet om zijn gang te gaan. Een van de speurders vertelde me dat er zich ook een vrouw uit Palm Springs gemeld heeft als slachtoffer. Ik kan niet zeggen dat het me verbaast. Hij zou zeker 5 jaar onschuldige vrouwen opgelicht hebben om zijn levensstijl te bekostigen. Wie weet hoeveel andere slachtoffers hij nog heeft gemaakt.”

Veroordelen

“Ik probeer mezelf niet te hard te veroordelen. Of te veel na te denken over hoe ik me in de luren liet leggen. Het is moeilijk, maar de meeste dagen kan ik mezelf vergeven voor het negeren van de rode vlaggen. Dat ik nooit iemand ontmoette van zijn vrienden, dat hij altijd alles cash betaalde, dat hij geen eigen huis had en dat ik nooit zijn rijbewijs zag, bijvoorbeeld. Me schuldig voelen, brengt mijn geld of dat van mijn zoon niet terug. Ik hoop gewoon dat mijn verhaal een waarschuwing is voor anderen en kan voorkomen dat iemand dezelfde nachtmerrie moet doormaken als ik.”