Catalanen verzamelen in Leuven voor 100 dagen ballingschap Catalaanse ministers

06 februari 2018

18u04

Bron: Belga 0 Omdat de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier ex-minister uit zijn regering zich nu al 100 dagen in ballingschap bevinden in Brussel, verzamelt de Brusselse afdeling van de Assemblea Nacional Catalana vandaag om 19.30 op de Grote Markt in Leuven. Dat meldt de beweging op haar Facebookpagina.

Of Puigdemont en andere ministers aanwezig zullen zijn in Leuven is onduidelijk. De Leuvense politie heeft geen weet van de bijeenkomst. "Hiervoor is alleszins geen toelating gegeven", aldus woordvoerster Stephanie Gille. De Assemblea Nacional Catalana (ANC) streeft de onafhankelijkheid van Catalonië na. De Brusselse afdeling richt haar lobbywerk vooral op de EU.

