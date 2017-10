Catalanen op straat tegen afscheiding 19u25

Bron: vtmnieuws.be

In de Spaanse stad Barcelona vindt een massabetoging plaats van tegenstanders van de onafhankelijkheid van Catalonië. De organisatie heeft het over 950.000 deelnemers. De manifestanten komen niet alleen uit Barcelona, maar uit heel Spanje. Ook gisteren werd al in verschillende Spaanse steden betoogd.