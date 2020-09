Catalanen in februari vervroegd naar stembus nadat rechtbank premier Quim Torra afzet, onrustig in straten Barcelona TT

29 september 2020

10u19

Bron: ANP, La Vanguardia, El Pais 4 In Barcelona en andere Catalaanse steden zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de afzetting van premier Quim Torra. Die werd door het Hooggerechtshof veroordeeld en uit zijn politieke rechten ontzet omdat hij vorig jaar geweigerd had een spandoek van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging van het regeringsgebouw te halen. De Catalaanse regering gaat nu allicht in een soort van lopende zaken, waarna vervroegde verkiezingen volgen begin februari. Die moeten voor het separatistische kamp opnieuw een referendum over onafhankelijkheid worden.

In de meeste Catalaanse steden bleef het protest rustig, enkel in Barcelona kwam het tot opstootjes met de politie en werden kleine barricades opgericht. Ook bestormden boze demonstranten het park waarin het parlementsgebouw gelegen is, maar de politie was massaal aanwezig om te verhinderen dat ze ook het gebouw zelf konden betreden. Hoewel er met stenen werd gegooid eindigde de betoging daar volgens lokale media zonder arrestaties. In Girona, een belangrijke stad voor de onafhankelijkheidsbeweging, staken betogers een Spaanse vlag in brand.

Torra nam na zijn veroordeling gisteren afscheid met een korte toespraak vanuit de Generalitat, de zetel van de Catalaanse regering in Barcelona. Volgens Torra moeten er nu nieuwe verkiezingen komen waarop de bevolking zich kan uitspreken over de vraag hoe Catalonië zich tegenover Spanje moet verhouden. Voor de ex-premier is het in elk geval duidelijk: “Laten we ons voorbereiden op de democratische en vredevolle breuk”, zo klonk het. “Op elk nieuw geval van repressie moet er meer burgerlijke ongehoorzaamheid volgen. Catalanen, duw door.”

In de toespraak, die live werd op televisie werd uitgezonden, noemde Torra het besluit van de rechters een politiek gemotiveerde stap om de Catalaanse regering omver te werpen. De beslissing van het Hooggerechtshof die hem in de namiddag officieel werd betekend, weigerde hij te ondertekenen. Volgens bronnen op zijn kabinet vertelde hij de bode die het bericht kwam brengen, dat hij “het Hof niet erkent”. Torra moet ook een boete van 30.000 euro betalen.

Er wordt gevreesd dat met deze uitspraak de situatie in Catalonië weer kan escaleren. Op 1 oktober drie jaar geleden hield de regio een illegaal onafhankelijkheidsreferendum. Ook dat leidde toen tot protesten, deels met geweld.

Vicepremier Pere Aragones neemt nu tijdelijk de honneurs waar als interim-premier, in afwachting van een opvolger. Die moet door parlementsvoorzitter Roger Torrent voorgesteld worden, maar verwacht wordt dat hij dat niet zal doen. Is er binnen twee maanden geen nieuwe premier, dan volgen nieuwe verkiezingen. Volgens de Catalaanse pers zullen die allicht op 7 februari georganiseerd worden. Het wordt voor het Catalaanse separatistische front daarbij vooral zaak de verdeeldheid achter zich te laten, wil het niet zelf het slachtoffer worden van interne twisten.

Dat verschillende partijen twisten om de leiding te nemen van het separatische kamp, maakt die taak niet gemakkelijker. De aanhangers van Torra en de naar ons land gevluchte ex-premier Carles Puigdemont hopen garen te kunnen spinnen bij de nieuwe veroordeling en lijken op een directe confrontatie met Spanje aan te sturen. De andere grote onafhankelijkheidspartij, het ERC van veroordeeld vicepremier Oriol Junqueras en huidig interimpremier Aragones, lijkt een iets gematigdere toon aan te slaan, en staat er momenteel ook het beste voor in de peilingen.