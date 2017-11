Catalanen gaan demonstreren in Brussel: vijf vliegtuigen en tientallen bussen gecharterd TT

Bron: ANP, Belga 1 AFP In Catalonië zelf wordt al wekenland geprotesteerd tegen de opsluiting van de afgezette ministers en de leiders van de onafhankelijkheidsbewegingen. Catalaanse separatistische organisaties hebben hun aanhangers opgeroepen op 7 december te komen protesteren in Brussel onder het motto 'Europa wordt wakker! Help Catalonië'. De nationale Catalaanse assemblee (ANC) en de culturele vereniging Omnium Cultural hebben daarvoor het initiatief genomen.

Er zijn vijf vliegtuigen en tientallen bussen gecharterd om deelnemers naar België te brengen. In Barcelona kregen beide bewegingen tienduizenden betogers op de been.

"Dit is geen intern conflict. Europa moet zich ermee gaan bemoeien", zegt ANC-vicevoorzitter Agustí Alcoberro. De leiders van beide organisaties zitten evenals een aantal ex-ministers van de regionale regering in voorarrest. Voormalig premier Carles Puigdemont verblijft nog altijd in Brussel met vier collega's. Justitie in ons land wil op 4 december een besluit nemen over hun uitlevering aan Spanje.

Partij van Puigdemont wil geen "unilaterale" onafhankelijkheid

De separatistische partij van Puigdemont geeft ondertussen voortaan de voorkeur aan onderhandelingen met de Spaanse staat, boven een unilaterale afscheiding. Dat heeft Marta Pascal, de coördinatrice van de Catalaanse regeringspartij PDeCAT gezegd.

Het "bilateralisme is noodzakelijk", verklaarde Pascal op de Spaanse radiozender Cadena Ser, waarmee ze de berichten in de media bevestigde dat haar partij en Catalaans Republikeins Links (ERC), de twee belangrijkste voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid, overwegen om de unilaterale afscheiding uit hun programma te halen.

Voor de onafhankelijkheid zijn enkele voorwaarden niet ingevuld om een effect te hebben, waaronder een voldoende grote meerderheid, zei ze. "We moeten met meer zijn", zei Pascal.

Voorhechtenis

Op 27 oktober stemde het Catalaanse parlement voor de onafhankelijkheid van Catalonië, een eenzijdige verklaring nadat Madrid de regio onder toezicht plaatste. Dat ontketende een ongeziene politieke crisis in Spanje, en momenteel zit meer dan de helft van de afgezette Catalaanse regering in voorlopige hechtenis voor onder meer rebellie.

Madrid heeft nieuwe verkiezingen uitgeroepen voor 21 december en ook de onafhankelijkheidspartijen doen mee. De verkozenen van ERC, die vinden dat er meer steun moet verworven worden onder de Catalanen, stellen zich niettemin harder op dan Puigdemonts partij. "Nu is het proces van de opbouw van de republiek begonnen, we willen dat erover onderhandeld wordt", verklaarde woordvoerder Roger Torrent, die zei dat de verkiezingen vergeleken kunnen worden met een referendum. "We roepen daarom de Spaanse regering op om de resultaten te aanvaarden."

Resultaat zoals in 2015?

Bij de laatste regionale verkiezingen van september 2015 behaalden de separatistische partijen de meerderheid van de zetels, met 47,8 procent van de stemmen. De partijen die de onafhankelijkheid niet of niet openlijk nastreven behaalden met 51 procent de meeste stemmen, maar geen meerderheid in zetels.

De peilingen geven aan dat de Catalanen nog steeds verdeeld zijn over de onafhankelijkheidskwestie, en voorspellen resultaten gelijkaardig aan die van 2015. Het ERC ligt wel op kop.

