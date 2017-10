Catalaanse woordvoerder: "Huidig Spanje is erger dan Franco" avh

17u26

Bron: Belga 1 Reuters/rv De Spaanse overheidsinsanties gedragen zich erger dan onder dictator Francisco Franco. Dat heeft een woordvoerder van Catalaanse regering vandaag verklaard. Hij reageert daarmee op de arrestatie van twee Catalaanse separatisten.

Een Spaanse rechter had gisteren beslist om Jordi Sànchez en Jordi Cuixart, de leiders van de twee belangrijkste Catalaanse onafhankelijksheidsbewegingen Omnium Cultural en ANC, in voorhechtenis op te sluiten. Ze worden er onder meer van beschuldigd een terughoudende houding te hebben aangenomen toen enkele honderden demonstranten op 20 en 21 september in Barcelona de Guardia Civil urenlang tegenhielden toen ze een gebouw wilden verlaten.

Lees ook Al bijna 700 bedrijven halen zetel weg uit Catalonië

"Wat de rechtbank van openbare orde in het Francotijdperk nooit voor elkaar kreeg, is nu wel gebeurd door de 21ste-eeuwse gerechtelijke erfgenaam", zo reageerde Jordi Turull, woordvoerder van de Catalaanse regering, op die uitspraak.

De Spaanse regering beklemtoont echter dat het gaat om een rechtmatige beslissing van een onafhankelijke rechter. Volgens minister van Justitie Rafael Catala is er dan ook geen sprake van politie-inmenging. "We kunnen hier niet spreken over politieke gevangenen. We kunnen wel spreken over politici die gevangen zitten", luidt de uitleg.

Duizenden mensen op straat

Uit protest tegen de arrestatie zijn vanmiddag in Barcelona duizenden mensen op straat gekomen. Ze eisten de vrijlating van de twee separatisten. Onder meer Carles Puigdemont, de Catalaanse minister-president, en Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, namen deel aan de actie.

ANC en Omnium hadden opgeroepen tot het protest. De twee onafhankelijkheidsbewegingen willen om 20.00 uur ook een kaarswake houden.