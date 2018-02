Catalaanse separatistische leiders klagen willekeurige opsluiting aan bij VN EB

01 februari 2018

14u06

Bron: AFP 0 Drie Catalaanse separatistische leiders die in de gevangenis zitten, stappen naar de werkgroep van de Verenigde Naties rond willekeurige opsluitingen. Dat hebben hun advocaten vandaag in Londen aangekondigd.

"Hun opsluiting door Spanje is een schending van de mensenrechten, en heeft tot doel om te vermijden dat ze hun rol van vertegenwoordiger van het Catalaanse volk kunnen uitvoeren", aldus meester Ben Emmerson, advocaat van de separatistische leiders Jordi Sanchez en Jordi Cuixart en van ex-vicepresident van de Catalaanse regering, Oriol Junqueras.

"We vragen niet aan de VN om zich uit te spreken over de onafhankelijkheid van Catalonië, maar wel dat de VN bevestigt dat de overheid politieke opposanten niet kan monddood kan maken door willekeurige opsluiting. Spanje moet de mannen vrijlaten", aldus Emmerson.

Eedaflegging

De drie separatisten worden door het Spaanse gerecht vervolgd voor hun rol in de unilaterale onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië op 27 oktober vorig jaar. De Spaanse regering reageerde daarop meteen door de regio onder voogdij te plaatsen, de regionale regering af te zetten en het Catalaanse parlement te ontbinden, om zo voor eind december nieuwe verkiezingen te kunnen uitroepen. Die werden gewonnen door de separatisten, die beslisten om Carles Puigdemont opnieuw voor te dragen als premier. Zijn eedaflegging werd dinsdag echter uitgesteld, omdat Puigdemont nog in België is, en dus niet op een normale manier in het parlement de eed kon afleggen. Bij aankomst in Spanje dreigt Puigdemont nog altijd te worden opgepakt en de mogelijkheid om een investituur via videoconferentie te laten verlopen werd door het Spaans Grondwettelijk Hof afgeblokt.

De werkgroep van de VN rond willekeurige opsluitingen maakt deel uit van de Mensenrechtenraad, en bestaat uit experts uit heel de wereld. Ze voeren onderzoek naar willekeurige opsluitingen wereldwijd. De resultaten van dat onderzoek zijn niet bindend.