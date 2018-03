Catalaanse separatisten willen nieuw referendum én parallelle regering in België SVM

08 maart 2018

18u19

Bron: Belga 0 De belangrijkste onafhankelijkheidsgezinde partijen in Catalonië willen een nieuw referendum organiseren over een toekomstige grondwet voor de 'Catalaanse Republiek'. Dat blijkt uit een akkoord tussen de partijen. Een ander voorstel is de oprichting in België van een parallelle regering door de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont.

Het akkoord is het resultaat van wekenlang overleg tussen de twee grootste partijen, Junts per Catalunya en Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Si (Republikeins Links van Catalonië; nvdr). De overeenkomst moet nog geratificeerd worden door het linkse Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent (CUP-CC).

In het eventuele referendum zullen de Catalanen zich mogen uitspreken over elke paragraaf van de tekst die als grondwet aan de bevolking wordt voorgelegd.

In België willen de separatisten een 'Vrije ruimte in ballingschap' oprichten, die voorgezeten wordt door Puigdemont. Die entiteit moet "de internationalisering van de Catalaanse onafhankelijkheidszaak" behartigen en "vooruitgang boeken op de weg naar de oprichting van de Catalaanse Republiek".