Catalaanse separatisten staan dicht bij akkoord over vervanger voor Puigdemont TT

27 februari 2018

13u19

Bron: Belga 0 De separatistische Catalaanse partijen staan dicht bij een akkoord om een andere kandidaat dan Carles Puigdemont voor te stellen voor het Catalaanse presidentsambt. Er wordt gedacht aan Jordi Sanchez, leider van de onafhankelijkheidsbeweging, zo verklaarde gisteren een woordvoerder van PdeCat, de partij van Puigdemont, aan radiozender Cadena Ser. Puigdemont is naar België gevlucht, Sanchez zit al vier maanden in de Spaanse cel.

Volgens de woordvoerder is het akkoord "imminent".

De lijst van Puigdemont, Catalaans leider van januari 2016 tot zijn afzetting door Madrid eind oktober vorig jaar, was (opnieuw) als winnaar uit de bus gekomen bij de vervroegde regionale verkiezingen van 21 december. Tegen Puigdemont is een arrestatiebevel uitgeschreven. Puigdemont wou "van buitenaf" zijn ambt weer opnemen, maar daar heeft het Spaanse grondwettelijk hof een stokje voor gestoken.

Sinds eind januari proberen de drie onafhankelijkheidsgezinde partijen die een meerderheid in het Catalaanse parlement hebben van 70 verkozenen op 135, een oplossing te zoeken.

Zondag plechtigheid in Brussel

Republikeins Links van Catalonië (ERC), de op één na grootste partij, voelde er niet veel voor om nogmaals het Spaanse gerecht te trotseren en wil een "symbolisch" presidentschap voor Puigdemont. Naar wat verscheidene kranten schrijven, zou Puigdemont bij gebrek aan alternatief hebben toegezegd. De krant El Pais schrijft dat zondag in Brussel een plechtigheid gehouden zal worden die Puigdemonts "legitimiteit" zal valideren.

De 53-jarige Jordi Sanchez is nummer twee van PdeCat en staat aan het hoofd van de Catalaanse Nationale Assemblee ANC, de machtigste van de onafhankelijkheidsgezinde verenigingen. Maar de man zit al sinds half oktober in voorlopige hechtenis wegens "opruiing", het organiseren van een manifestatie op 20 en 21 september. Bij die actie werden urenlang de in- en uitgangen van een gebouw van de Guardia Civil in Barcelona geblokkeerd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty international vindt het opsluiten van Sanchez, net als het detineren van Jordi Cuixart, een andere separatistenleider, "excessief".

Hoe dan ook, om ingezworen te worden zal Sanchez de toelating moeten krijgen van Pablo Llarena, de rechter van het hooggerechtshof belast met het onderzoek naar de Catalaanse kwestie. Llarena heeft eerder al dwarsgelegen en de vrijlating om parlementszittingen bij te wonen geweigerd van ex-vicepresident van Catalonië Oriol Junqueras.