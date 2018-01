Catalaanse separatisten sluiten akkoord over regering: Puigdemont wil premier worden via Skype of met volmacht EP/TT

Bron: Belga, El Pais, La Vanguardia 1 AFP Carles Puigdemont bereikte gisteren een akkoord met de voorzitter van ERC Marta Rovira. De separatisten in Catalonië zijn het eens geworden over de vorming van een regeringscoalitie. Dat melden verschillende Spaanse kranten vandaag, op basis van bronnen dichtbij de onderhandelingen. Aan het hoofd van de regering moet opnieuw Carles Puigdemont komen, die in oktober werd afgezet en nog altijd in ballingschap in België verblijft. Volgens La Vanguardia wil Puigdemont in het parlement als premier verkozen worden via een videoverbinding vanuit Brussel.

Het akkoord werd gisterenavond bij een diner gesloten in Brussel, door Puigdemont en ERC-voorzitter Marta Rovira. ERC-kopman Oriol Junqueras, die door zijn partij tot nu toe naar voren werd geschoven als mogelijke premier, zit nog altijd in een cel in Madrid.

Puigdemont wil de coalitie van JuntsxCat en de linksnationalistische ERC leiden. De twee lijsten haalden bij de verkiezingen van 21 december geen absolute meerderheid, waardoor ze aangewezen zijn op de kleine, linksradicale separatistische CUP. Die moet wel nog instemmen met een regering onder leiding van Puigdemont. Een andere mogelijkheid is dat de CUP-parlementsleden zich onthouden bij de stemming en de minderheidsregering gedoogsteun geven. Dat was ook het geval bij de vorige regering.

Meteen nadat Puigdemont door de Spaanse premier Mariano Rajoy afgezet werd, vluchtte hij naar België om te vermijden dat hij door de Spaanse autoriteiten opgepakt zou worden. Bij een terugkeer naar Spanje riskeert hij een veroordeling en een lange celstraf. Daardoor ligt de optie op tafel om eind deze maand, wanneer een eerste ronde plaatsvindt voor de verkiezing van een regeringsleider, Puigdemont via Skype te laten verschijnen in het parlement. Dat is volgens het reglement niet expliciet verboden, maar ook niet uitdrukkelijk voorzien. Vraag is dan ook of die manier van werken door het Grondwettelijk Hof aanvaard zal worden.

Ook wordt onderzocht of hij zijn regeerverklaring door een partijgenoot kan laten voorlezen.

El meu compromís està intacte i treballaré per defensar la legitimitat de les nostres institucions. Tornaré amb tota la legitimitat a #Catalunya com a president escollit pel @parlament_cat 👉 https://t.co/ZSLgP1U5se Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

Getty Images Voorzitter van ERC Marta Rovira.

