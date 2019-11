Catalaanse separatisten raken slaags met politie bij blokkade aan Spaans-Franse grens, blokkade voorbij ADN

12 november 2019

10u25

Bron: ANP 3 De Franse oproerpolitie heeft deze ochtend honderden Catalaanse separatisten uit elkaar gedreven bij de Spaans-Franse grensovergang bij La Jonquera. De demonstranten blokkeren daar de autosnelweg AP-7 al sinds maandag. Inmiddels zijn ook Spaanse agenten ingezet en zijn de betogers verdreven.

Quim Torra, de Catalaanse premier, hoopt dat de ongeregeldheden aan de grens niet uit de hand lopen. "We vragen om deze operatie voorzichtig uit te voeren. Niemand mag gewond raken", zei hij tegen Catalunya Radio.

Op beelden is te zien dat betogers slaags raakten met de oproerpolitie. “Er zijn geen demonstranten meer op de snelweg”, lieten de autoriteiten uiteindelijk na de middag weten. Er zijn geen gewonden gevallen en de weg is weer open voor verkeer. Zestien betogers werden opgepakt.



Separatistische actievoerders willen Catalonië afscheiden van Spanje. Enkele leiders van de vorige Catalaanse regering zijn afgelopen maand tot lange celstraffen veroordeeld wegens hun rol bij het onwettige onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hun veroordeling leidde tot rellen.