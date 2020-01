Catalaanse separatisten blijven ondanks afzetting premier bij onthouding en maken nieuwe Spaanse regering mogelijk TT

04 januari 2020

13u55

Bron: El Pais, Reuters 0 De Catalaanse separatistische partij ERC blijft bij haar onthouding in het investituursdebat van de Spaanse premier Pedro Sanchez. Die krijgt dankzij die beslissing volgende week een meerderheid achter zich om opnieuw Spaans regeringsleider te kunnen worden.

De dertien onthoudingen van ERC zijn cruciaal in het Spaanse parlement om een meerderheid in de tweede stemronde volgende week te halen. Vanmorgen begon het debat met zijn regeerverklaring, de eerste stemming morgen zal hij verliezen. Sanchez heeft daarin een absolute meerderheid van 176 nodig, en hij heeft er slechts 166. In de tweede stemronde volstaat een gewone meerderheid, en die is er wel, aangezien de oppositie op 164 zetels strandt.

Gisterenavond zag het er nog even naar uit dat ERC op het laatste nippertje nog van mening kon veranderen, nadat de Spaanse kiescommissie besliste de Catalaanse premier Quim Torra af te zetten, en in een andere beslissing oordeelde dat ex-vicepremier en kopman van de partij Oriol Junqueras toch geen Europees parlementslid mag worden. ERC riep daarop vanmorgen een bijzondere partijraad samen, maar daarop is beslist de onthouding gewoon te handhaven.

Spandoek

ERC vormt samen met Torra's partij JxCat de Catalaanse regering. Hij werd vorig najaar veroordeeld omdat hij geweigerd had een spandoek met daarop steun voor de Catalaanse separatistische gevangenen, weg te halen van het balkon van het regeringsgebouw in Barcelona. Hoewel Torra beroep aantekende tegen die veroordeling, besliste de kiescommissie hem gisteren toch af te zetten. Vanavond komt het Catalaanse parlement in een spoedzitting bij elkaar om de situatie uit te klaren.

Sanchez riep vanmorgen in zijn regeerverklaring op in de Catalaanse kwestie “opnieuw te beginnen”. “Er is geen andere oplossing mogelijk dan via dialoog”, zo verantwoordde hij de onderhandelingen die zijn regering wil opstarten met de Catalaanse regering. Ook ERC blijft hameren op dialoog. “Wie denkt dat wij de kans om Spanje te dwingen te onderhandelen zullen laten schieten, vergist zich”, aldus fractieleider Pere Aragones.

