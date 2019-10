Catalaanse regering roept EU op tot actie: "Politieke spelers mogen niet blijven zwijgen" AW

15 oktober 2019

13u17

Bron: Belga 0 Niemand zou stil mogen blijven na de onaanvaardbare veroordeling van verkozen politici en leden van de civiele gemeenschap. Dat heeft vertegenwoordiger van de Catalaanse regering bij de Europese Unie, Meritxell Serret, gezegd tijdens een persbriefing.

“We kunnen niemand zeggen wat ze moeten doen, maar we vragen aan alle politieke actoren, ook de Europese instellingen, om ons te helpen om een context te creëren die een dialoog mogelijk maakt tussen Spanje en Catalonië. Blijven zwijgen zal ons niet helpen."

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde gisteren negen Catalaanse separatisten die terechtstonden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië in 2017, tot celstraffen van 9 tot 13 jaar.

Historische fout

Die beslissing noemt de Catalaanse regering een "historische fout", die roet in het eten gooit voor een echte, respectvolle dialoog tussen Spanje en Catalonië. "Wij geloven nog steeds in een politieke, democratische oplossing, en de politieke instellingen kunnen ons helpen om die dialoog mogelijk te maken", aldus Serret, die minister van Landbouw was in de vorige regering en zelf beschuldigd wordt van misbruik van overheidsgeld en ongehoorzaamheid. Ze was tijdens de briefing duidelijk geëmotioneerd over de situatie in Catalonië.

Wat geen oplossing is volgens de Catalanen, is het criminaliseren van politieke dissidenten. "Het referendum was illegaal volgens de Spaanse grondwet, maar het organiseren van een referendum is niet opgenomen in het strafwetboek. Dit vergt een politieke oplossing, geen juridische", aldus Serret. En ook het organiseren van een debat in het parlement of van een betoging is geen misdaad.

De Catalanen zien de veroordelingen ook als een bedreiging van de basisrechten en vrijheden van alle burgers, zowel in Spanje als in de rest van Europa. "Zelfs een grote, vreedzame demonstratie kan leiden tot een veroordeling", aldus Serret.

Opruiing en rebellie

Serret klaagt ook aan dat Spanje de aanklachten van rebellie en opruiing gebruikt hebben als een instrument om de Catalanen te kunnen veroordelen. "Rebellie werd uiteindelijk niet weerhouden bij de veroordeling, terwijl die klacht wel werd gebruikt tijdens het proces. Rebellie is de enige aanklacht die toelaat om verkozen politici weg te houden uit het parlement", legt ze uit. "De rechtbank kon niet bewijzen dat er geweld werd gebruikt en heeft daarom de definitie van 'opruiing' te breed geïnterpreteerd. Opruiing komt neer op een tumultueuze opstand, terwijl in dit geval ook vreedzame demonstraties als een bedreiging worden gezien."

Wat de volgende stap wordt voor de veroordeelde Catalanen, kan Serret nog niet zeggen. "Ze bekijken de mogelijkheden met hun advocaten. Ze kunnen eventueel naar het Grondwettelijk Hof stappen en als alle binnenlandse opties opgebruikt zijn, kunnen ze naar een internationale rechtbank gaan", zegt Serret. "Maar zij kunnen de arresten niet volledig veranderen. Het precedent is gecreëerd, dat verkozen politici en leden van de civiele gemeenschap veroordeeld worden voor het beoefenen van hun democratische rechten."

Gisteren raakte ook bekend dat Spanje een nieuw internationaal aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd tegen de vroegere minister-president Carles Puigdemont, die in ons land in ballingschap leeft. Serret laat weten dat zijn advocaten nu bekijken welke stappen zij zullen nemen, en dat de overheid verwacht dat er nog meer aanhoudingsbevelen zullen volgen tegen Catalanen die in het buitenland verblijven.

Serret meldt nog dat verschillende landen al hun bezorgdheid hebben uitgedrukt over de situatie in Spanje, en dat ze ook de verklaringen van de Belgische politici heeft zien passeren.