Catalaanse president verschijnt drie minuten voor rechtbank wegens "ongehoorzaamheid"

23 september 2020

14u52

Bron: Belga 1 De separatistische president van de Spaanse regio Catalonië, Quim Torra, is vandaag voor een rechtbank verschenen voor een ongehoorzaamheidsdelict, terwijl hij wacht op de uitspraak in een gelijkaardige zaak die tot zijn afzetting zou kunnen leiden.

De rechtszitting voor een hogere rechtbank van Catalonië duurde amper drie minuten. Torra maakte gebruik van zijn zwijgrecht en beschuldigde het gerecht van "politieke vervolging van het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven".

"Ik heb aan de magistraat gezegd dat het geen neutrale rechtbank was en dat het vonnis, ongeacht wat ik zeg of doe, al geveld was", zei Torra na de zitting aan de pers.



Torra wordt ervan beschuldigd dat hij in september 2019 een gerechtelijk bevel naast zich neerlegde. Hij moest spandoeken van de gevel van de Catalaanse regeringszetel verwijderen waarop de vrijlating werd geëist van de separatistische leiders die opgesloten werden voor de poging tot afscheuring in 2017.

De president van de regio werd in december 2019 door dezelfde rechtbank al veroordeeld omdat hij een gelijkaardig bevel van de nationale kiesautoriteit naast zich neergelegd had. De rechtbank veroordeelde hem toen tot anderhalf jaar onverkiesbaarheid. Torra ging tegen de uitspraak in beroep. Het Hooggerechtshof spreekt zich in de komende dagen over deze zaak uit.