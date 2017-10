Catalaanse premier trekt stekker uit eigen regering en roept vervroegde verkiezingen uit TT

12u37 5 AFP De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zal tijdens een toespraak deze namiddag vervroegde verkiezingen uitroepen. Zijn verklaring was voorzien om 13.30 uur, maar werd op het laatste moment met een uur uitgesteld en nadien afgeblazen. Onduidelijk is of een eventuele onafhankelijkheidsverklaring daarmee op de lange baan wordt geschoven, en hoe Madrid zal reageren.

Volgens het Catalaanse persagentschap Catalan News zou Puigdemont de beslissing hebben genomen na gesprekken, gisteravond en deze voormiddag, met zijn ministers en de leden van de de separatistische alliantie Junts pel Sí (Samen voor Ja). Die gesprekken gingen over de vraag of Catalonië al dan niet de onafhankelijkheid moet uitroepen.



De vervroegde stembusgang zou volgens Spaanse media op 20 december moeten plaatsvinden. Als Puigdemont inderdaad vervroegde regionale verkiezingen wil uitschrijven, dringt de tijd. De Spaanse Senaat stemt vermoedelijk morgen over een pakket aan maatregelen tegen het Catalaanse regiobestuur. De Catalaanse leider kan dan al zijn bevoegdheden kwijtraken. Vraag is wel of Madrid met die plannen zal doorzetten, nu Puigdemont zelf voor de vlucht vooruit heeft gekozen en zijn lot in handen van de kiezer legt.



Bedoeling was dat vandaag en morgen zowel het Catalaanse parlement in Barcelona als de Spaanse senaat in Madrid over de inzet van artikel 155 zouden debatteren. Vraag is nu of het Catalaanse parlement nog bij elkaar zal komen.

El #president @KRLS farà una declaració institucional a les 13.30 hores al #Palau. La podreu seguir en directe a https://t.co/HmIhDoLcnp Govern. Generalitat(@ govern) link

Crisis

Puigdemont vergaderde gisteren urenlang over een gepaste reactie op het Spaanse plan om artikel 155 te activeren. Volgens verschillende bronnen hing er een crisissfeer in het kabinet tussen voor- en tegenstanders van een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Om 2 uur vannacht gingen de ministers uit elkaar zonder definitief plan, vandaag werd er verder vergaderd. Verkiezingen zijn dan een teken dat de regering er niet uit geraakte en nog maar één oplossing zag.



De krant La Vanguardia schreef vanmorgen dat Puigdemont zich in de hoek gedreven voelt. Zelf nieuwe verkiezingen uitschrijven om Spaanse inmening te vermijden, was lange tijd geen optie voor de separatisten. Maar eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen lag voor Puigdemont ook moeilijk. De premier staat onder zware druk van het bedrijfsleven en gematigde ministers die vrezen voor de gevolgen. De separatistische beweging zou met een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring bovendien veel krediet verliezen in het buitenland.

EPA Catalaans premier Puigdemont (c.).

"CatalanRepublic"

Op Instagram postte Puigdemont gisteren een foto van zijn regeringsploeg met de boodschap "Wij verliezen onze tijd niet met diegenen die besloten hebben het zelfbestuur van Catalonië op te heffen. Wij gaan verder. #CatalanRepublic".



De Spaanse senaat komt normaal vandaag, om 17 uur, bij elkaar, om te debatteren over de inzet van artikel 155. Puigdemont was uitgenodigd om zich daar te komen verdedigen, maar besliste uiteindelijk daar niet op in te gaan. Morgen keurt de senaat de inzet van het grondwetsartikel waarschijnlijk goed, waarna het meteen in werking kan treden.