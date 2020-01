Catalaanse premier Quim Torra afgezet door Spaanse kiescommissie TT

03 januari 2020

18u18

Bron: El Pais, El Mundo 0 De Spaanse kiescommissie heeft de Catalaanse premier Quim Torra afgezet. Dat melden de krant El Pais en El Mundo. Torra is veroordeeld omdat hij vorig jaar weigerde een spandoek met steun voor de separatistische en veroordeelde politici aan het regeringsgebouw in Barcelona weg te halen. De kiescommissie heeft nu besloten Torra te schrappen als parlementslid en daardoor ook meteen als hoofd van de Catalaanse regering.

De politicus kan wel nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof, maar de beslissing van de kiescommissie wordt daarmee niet opgeschort.

Het is nu aan het Catalaanse parlement om de beslissing van de Spaanse kiescommissie in de praktijk te brengen. Daar hebben de separatistische partijen wel een meerderheid. Eerder voerden de advocaten van Torra al aan dat de statuten van het parlement wel zeggen dat iemand verkozen moet zijn als parlementslid om premier te kunnen worden, maar niet dat iemand ook daarna parlementslid moet blijven. In die zienswijze zou Torra wel premier kunnen blijven.