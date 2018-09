Catalaanse premier blaast afscheidingswens nieuw leven in IB

04 september 2018

23u30

Bron: ANP 0 De Catalaanse leider Quim Torra heeft de campagne om zijn regio af te scheiden van Spanje nieuw leven ingeblazen. Hij riep de centrale regering in Madrid op toestemming te geven voor een onafhankelijkheidsreferendum en wees een stembusgang af die slechts een grotere autonomie oplevert.

Torra presenteerde zijn separatistische routeboek gisterenavond tijdens een lezing met de titel 'Ons Moment'. Vijf maanden geleden werd hij gekozen als premier van Catalonië in de plaats van Carles Puigdemont. Deze vluchtte vorig jaar naar ons land nadat Madrid hem uit zijn functie had ontheven.

De Spaanse socialist Pedro Sánchez slaat als minister-president ten aanzien van Catalonië een gematigder toon aan dan zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy. Een volksraadpleging over verzelfstandiging ziet hij niet zitten. Torra drong daar wel op aan, maar zei dat er dit keer goedkeuring van de staat moet komen.

Chaos

Vorig jaar oktober werd het referendum ondanks een verbod toch gehouden, wat tot chaos leidde. Een meerderheid was voor afsplitsing, maar de opkomst was laag. Puigdemont riep onafhankelijkheid uit, waardoor Madrid zich genoodzaakt zag de bewindvoering over te nemen.

No acceptarem sentències injustes. Ens posem en marxa pels drets civils i polítics. Oferim diàleg per un referèndum acordat, vinculant i reconegut internacionalment. Però no ens aturem. Aquí podeu llegir la conferència ‘El nostre moment’: https://t.co/yepRscohuc pic.twitter.com/WxdNUa33ey Quim Torra i Pla(@ QuimTorraiPla) link