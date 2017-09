Catalaanse politie daagt Madrid uit 20u31

Bron: Belga 6 Photo News De Spaanse premier Mariano Rajoy. Vier dagen voor het omstreden referendum in Catalonië over de scheiding van Spanje heeft de regionale politie de centrale regering en justitie in Madrid uitgedaagd. Het hoofd van de Catalaanse politie liet vandaag doorschemeren dat het regionale korps Mossos d'Esquadra de instructies van de procureur-generaal om de opening van de kiesbureaus te verhinderen niet zal opvolgen.

"Dat niemand zich vergist", postte politiebaas Pere Soler i Campins op Twitter. De opdracht van de politie is de rechten van de burgers te vrijwaren, "niet de praktijk ervan te voorkomen". Ook de Catalaanse minisiter van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn zei dat de Mossos "de stembusgang van 1 oktober niets in de weg zal leggen". Maar het is altijd mogelijk dat "niet overal zal kunnen gestemd worden". In de hele regio zijn minstens 2.200 stemlokalen voorzien.

Photo News

De Spaanse Justitie had op aandringen van de centrale regering van premier Mariano Rajoy de regionale politiemacht -die een hoge mate van autonomie geniet- onder andere opgedragen de voor de kiesbureaus bevoegde verantwoordelijken te identificeren en de stemlokalen nog voor zondag af te sluiten. Bovendien zou de Mossos onder het bevel van de Spaanse paramilitaire staatspolitie Guardia Civil gesteld worden. Omwille van die maatregelen heeft de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont voor donderdag de regionale veiligsheidsraad bij elkaar geroepen.





Photo News

Bij de samenwerking met de Guardia Civil werd de Catalaanse politie "een gebrek aan inzet" verweten. Om de daar gestationeerde nationale veiligheidstroepen te versterken, stuurt Madrid nog eens 4.000 manschappen van de Guardia Civil en de federale politie naar Catalonië. Ondanks massale demonstraties van de separatisten in Barcelona en andere steden de voorbije dagen bekrachtigde Rajoy, dat het "illegale referendum" onder geen enkel beding zal plaatsvinden.

