Catalaanse partijen brengen Spaanse regering naar de afgrond, vervroegde verkiezingen waarschijnlijk in april

13 februari 2019

13u21

Bron: El Pais, La Vanguardia, ANP, Reuters 0 In het Spaanse parlement heeft een meerderheid de begroting van de minderheidsregering van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez verworpen. De premier raakte de nodige steun van de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen kwijt. Nu de premier geen meerderheid meer heeft, zal hij de dagen allicht het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Sánchez kwam vorig jaar aan de macht. Het parlement had zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd. De sociaaldemocratische PSOE van de premier beschikt echter over maar 84 van de 350 zetels in het parlement. Belangrijkste gedoogpartner is het linkse Podemos, maar Sánchez had ook de steun van de Catalaanse separatistische partijen ERC en PdeCat nodig. Die hebben maar 9 en 8 van de in totaal 350 zetels, maar zijn onontbeerlijk voor een meerderheid.

Beide partijen steunden Sánchez vorig jaar in het naar huis sturen van Rajoy in de hoop van de sociaaldemocraat meer gedaan te krijgen in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces, maar zijn ontevreden over de toegevingen die de nieuwe regering wilde doen. Onderhandelingen leverden de voorbije weken en dagen niets op, vandaag stemden ze dan ook tegen de begroting. 191 van de 350 parlementsleden stemden voor amendementen om de ontwerpbegroting te blokkeren. Belangrijkste tegenstemmers waren de Partido Popular van ex-premier Rajoy en Ciudadanos.

Sánchez resten nu weinig andere opties dan het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De regering zal haar beslissing vrijdag na de ministerraad kenbaar maken. De verkiezingen worden mogelijk op 14 of 28 april georganiseerd, een maand voor de Spanjaarden sowieso naar de stembus moeten voor de Europese, lokale en regionale verkiezingen.

✅ El #Pleno aprueba las enmiendas a la totalidad de los #PGE2019, que son devueltos al Gobierno pic.twitter.com/XowDdYqlDp Congreso(@ Congreso_Es) link