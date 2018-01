Catalaanse parlementsvoorzitter stelt eedaflegging Puigdemont uit, verwarring troef in Barcelona TK/TT

30 januari 2018

09u14

Bron: Belga, El Pais, VTM Nieuws, La Vanguardia, 324.cat 2 De voorzitter van het Catalaanse parlement heeft het debat en de aanstelling van een nieuwe minister-president voor de regio uitgesteld tot hij genoeg garanties van het Spaanse gerecht heeft gekregen dat Carles Puigdemont niet gearresteerd zal worden. Die zou zich ondertussen nog steeds in Brussel bevinden. Tot wanneer de zitting is uitgesteld, is nog hoogst onduidelijk.

Vanmiddag om 15 uur stond in het parlement in Barcelona het debat over een nieuwe minister-president op het programma. Wil Puigdemont herverkozen worden, dan moest hij daar persoonlijk aanwezig zijn én toestemming hebben van een rechter. Roger Torrent, de voorzitter van het Catalaanse parlement, heeft vanmorgen op een persconferentie echter aangekondigd dat het debat voorlopig uitgesteld wordt tot hij voldoende garanties heeft gekregen over Puigdemonts immuniteit. Wanneer die er komen en óf ze er überhaupt komen, is nog maar de vraag. De verwarring in Barcelona is vanmiddag groot.

Torrent, zelf lid van een separatistische partij, zei dat hij alvast geen enkele andere kandidaat zal voorstellen dan Puigdemont, die de "volle legitimiteit" heeft om opnieuw minister-president te worden. "Het is niet aan de Spaanse regering of aan het Grondwettelijk Hof om te zeggen wie de minister-president moet worden. Dat is aan de parlementsleden. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om de Catalaanse instituties, afgevaardigden, kiezers en democratie te verdedigen", zo klonk het.

"Nog steeds in Brussel"

De Spaanse regering wil koste wat kost vermijden dat Puigdemont straks in Catalonië ten tonele verschijnt. De voortvluchtige leider verblijft al sinds eind oktober samen met een deel van zijn afgezette regering in ons land. Hij ontvluchtte Spanje nadat Catalonië de onafhankelijkheid had uitgeroepen en vervolgens onder het gezag van Madrid werd geplaatst. Zet hij opnieuw een voet op Spaans grondgebied, dan wordt hij meteen opgepakt. Volgens de krant El Periódico, die zich beroept op politiebronnen, is hij nog altijd in Brussel.

Kat en muis

De toestemming van de rechter heeft Puigdemont alvast niet aangevraagd. In plaats daarvan had hij de voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, om "bescherming" gevraagd. Volgens de Catalaanse leider kan hij beroep doen op zijn parlementaire onschendbaarheid en kunnen de Spaanse autoriteiten hem eigenlijk niet oppakken, "tenzij ze hem op heterdaad betrappen op een misdrijf." Hij vroeg Torrent om hem zijn "onschendbaarheid te garanderen" en "de nodige middelen te voorzien om de rechten van het parlement en zijn leden te vrijwaren". Torrent gaat daar dus op in en stelt de parlementaire zitting uit.

Torrent werd op zijn beurt dan weer gewaarschuwd door Spaans premier Mariano Rajoy dat ook hij afgezet kan worden als hij de benoeming van Puigdemont zou laten doorgaan zonder dat die aanwezig is.

⏳ A 24h de la #InvestiduraKRLS ✒ Pel país. Per les llibertats. Per les nostres institucions. Per la democràcia. Per la dignitat. Pel futur. Per tu. #RepúblicaCatalana Een foto die is geplaatst door null (@carlespuigdemont) op 29 jan 2018 om 15:01 CET

Grenscontroles

De kans bestaat ook nog steeds dat Puigdemont straks effectief opduikt in Catalonië. Helemaal zeker is dat niet, want zelfs zijn eigen advocaat weet niet waar hij uithangt.

De Spaanse politie controleert intussen met honderden manschappen verwoed de grenzen en de omgeving van het Catalaanse parlement, maar het kat-en-muis-spel draait voorlopig op niets uit. Op Instagram postte de leider gisteren nog een foto van een straat aan het parlement in Barcelona, maar het zou evengoed kunnen dat hij nog steeds in België is. Vanmorgen nog postte hij een bericht op Twitter dat "op deze dag van de vrede het een goed moment is om te herinneren dat respect voor de burger- en politieke rechten fundamenteel is voor de vrede".

Andere kandidaat

Drie andere Catalaanse ex-ministers die naar ons land waren gevlucht, Lluis Puig Gordi, Meritxell Serret en Clara Ponsatí, zullen alvast niet aanwezig zijn. Zij hebben gisteren en vandaag beslist hun zetel in het parlement af te staan aan partijgenoten. Gebeurde dat niet, dan kwam de separatistische meerderheid in gevaar.

Wat er nu precies zal gebeuren, is niet duidelijk. Volgens de separatistische partijen, die hun meerderheid behielden tijdens de herverkiezingen in december, liggen alle opties nog op tafel. Hier en daar wordt wel al gefluisterd dat ze naarstig op zoek zijn naar een vervanger voor hun afgezette leider.

Avui, #DiadelaPau, és un bon moment per recordar que el respecte pels drets civils i polítics és fonamental per la pau #InvestiduraKRLS pic.twitter.com/IJwHyPuYAu Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link