Catalaanse parlementsvoorzitster geen kandidaat meer

Bron: Belga, La Vanguardia 0 AFP Carme Forcadell. De Catalaanse parlementsvoorzitster Carme Forcadell heeft aangekondigd dat ze geen kandidaat meer is voor die functie omdat ze gerechtelijk wordt vervolgd wegens haar betrokkenheid in het onafhankelijkheidsproces van deze noordoostelijke regio in Spanje. Drie weken geleden veroverden de separatisten tijdens nieuwe regionale verkiezingen opnieuw de meerderheid van de zetels in het Catalaanse parlement.

"Ik ben van mening dat het tijd is voor een nieuwe figuur waartegen geen juridische procedures lopen", zei de vroegere professor in de Catalaanse taal en literatuur, die tijdens massademonstraties bekendheid verwierf als voorzitster (2012-2015) van de invloedrijke onafhankelijkheidsbeweging Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Na het uitroepen van de Catalaanse republiek door 70 van de 135 afgevaardigden op 27 oktober in Barcelona, plaatste de Spaanse regering van Mariano Rajoy de regio onmiddellijk onder curatele, zette de regionale regering af en ontbond het parlement dat werd gedomineerd door de separatisten.

In het nieuwe parlement hebben de separatisten echter opnieuw de meerderheid verzameld, maar het is nog onduidelijk of de afgezette premier Carles Puigdemont vanuit Brussel opnieuw als premier beëdigd zal kunnen worden, bijvoorbeeld via een videoverbinding. De juridische diensten van het Catalaanse parlement zoeken dat nog uit, maar volgens de Spaanse regering is dat in elk geval onmogelijk. Als Puigdemont echter een voet in Catalonië zet, wordt hij door de Spaanse politie opgepakt.

Carme Forcadell, tegen wie een onderzoek loopt wegens "rebellie en opruiing", bracht op 9 november een nacht door in de cel.