Catalaanse parlementsvoorzitster betaalt borgsom van 150.000 euro en komt vandaag vrij TT

13u07

Bron: Belga 0 REUTERS Carme Forcadell, voorzitter van het Catalaanse parlement. De voorzitster van het Catalaanse parlement, Carme Forcadell, heeft de borgsom van 150.000 euro betaald die verbonden was aan haar voorlopige invrijheidsstelling. Dat heeft een woordvoerder van het hooggerechtshof meegedeeld.

Het Spaanse hooggerechtshof had gisterenavond de voorlopige hechtenis van Forcadell wegens "rebellie" bevolen, als gevolg van de goedkeuring van de onafhankelijkheidsverklaring in het Catalaanse parlement. De rechter oordeelde wel dat de parlementsvoorzitster voorlopig kan worden vrijgelaten als ze een borgsom van 150.000 euro betaalt.

Forcadell, die een nacht in de cel in Madrid had doorgebracht, heeft dat bedrag nu ook overgemaakt. Een rechter moet haar vrijlating wel nog formeel bevestigen.

25.000 euro voor anderen

Gisteren moesten ook vijf andere leden van het Catalaanse parlement in Madrid voor de rechter verschijnen, maar zij werden meteen vrijgelaten. Vier van hen - Lluis Corominas, Lluis Gino, Anna Simo en Ramona Barrufet - moeten wel binnen de week een borgsom van 25.000 euro ophoesten. Joan Josep Nuet kreeg geen voorwaarden opgelegd.

Acht Catalaanse ministers zitten nog altijd in de cel in Madrid, tegen de afgezette premier Carles Puigdemont en vier andere ministers loopt een Europees aanhoudingsbevel. Zij bevinden zich momenteel in ons land.