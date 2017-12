Catalaanse openbare omroep mag amper berichten over betoging in Brussel kv

19u23

Bron: Belga 0 Photo News December 7, 2017 - Brussels, Belgium: Pro-independence Catalan supporters wave Catalan flags and banners during demonstration at the Cinquantenaire in Brussels. Tens of thousands of people from Catalonia rallied in the European capital asking the European Union to help them following a failed independence referendum in the Spanish region. (Dario Pignatelli/Polaris) © PHOTO NEWS / PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM ! *** local caption *** 06038208 De Catalaanse openbare televisie en radio berichten amper over de massale betoging van Catalanen vandaag in Brussel, uit angst voor sancties uit Madrid. Dat schrijven de Catalaanse nieuwssites El Nacional en VillaWeb en wordt door medewerkers van TV3 bevestigd op Twitter.

Het was veel Catalanen al opgevallen dat de Catalaanse openbare omroep niét live ging vanuit Brussel, terwijl de commerciële televisiestations de protestmars wel rechtstreeks uitzonden. Volgens El Nacional wilde de openbare omroep daarmee sancties van de Junta Electoral, de Spaanse kiescommissie, vermijden.

Sinds Madrid het artikel 155 van de Spaanse grondwet heeft geactiveerd, in een reactie op de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de Catalanen, is de Catalaanse omroep volgens El Nacional verplicht om de berichtgeving over de gevoelige Catalaanse kwestie te beperken tot 1 minuut beeldmateriaal om het halfuur, schrijft de nieuwssite, en dat tot de campagne voor de vervroegde verkiezingen van 21 december voorbij is. De openbare omroep zou "waarschuwingen" hebben ontvangen om die regel zeker niet te overtreden.

Het bericht wordt bevestigd door verschillende medewerkers van TV3. Joan Ramon Vallvé, die naar eigen zeggen al 30 jaar voor TV3 werkt, schrijft op Twitter dat dit "mogelijk de meest trieste dag uit zijn carrière" is. "We mogen maar een minuut per halfuur live uitzenden vanop de betoging met duizenden Catalanen in Brussel. Hier kunnen we toch niet voor buigen vrienden", zegt hij.

Ook David Bassa, volgens El Nacional hoofdredacteur bij TV3, reageert verontwaardigd. "Het is erg pijnlijk om te zien hoe private Spaanse tv-omroepen de hele demonstratie in Brussel live kunnen laten zien, maar TV3, dat publieke middelen krijgt en daardoor genaaid wordt, dat niet kan doen omdat ons gevraagd wordt 'het recht op vrije meningsuiting te moduleren'," schrijft hij op Twitter.

Madrid reageert voorlopig niet op de kwestie, en blijft ook over de betoging in het algemeen erg stil.