Catalaanse onafhankelijkheid nu echt van de baan

14u37

Bron: Belga 0 EPA Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft vandaag de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring geannuleerd, zo heeft een woordvoerster bekendgemaakt. "De onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober is ongeldig en ongrondwettelijk verklaard", zei de woordvoerster na de zitting.

Het Hof heeft systematisch alle resoluties en stemmingen van het Catalaanse parlement om de regio naar unilaterale afscheiding van Spanje te leiden geannuleerd. Zo verbood het ook het referendum over zelfbeschikking van Catalonië, waar zestien procent van de Spanjaarden woont. Het argument was dat heel het Spaanse volk zeggenschap moet krijgen over kwesties die de nationale soevereiniteit aanbelangen.

Niettemin legden de separatisten de arresten naast zich neer. Zij kozen voor de vlucht vooruit en organiseerden het referendum van 1 oktober. Bij een participatie van 43 procent dachten zij met 90 procent van de stemmen dit gewonnen te hebben. Op 27 oktober stemden zij voor de stichting in Catalonië van een "onafhankelijke staat in de vorm van een republiek". Zo een breuk was ongezien in Spanje.

Er waren zeventig stemmen voor de resolutie, tien tegen en twee onthoudingen. Een groot deel van de oppositie had het halfrond voor de stemming verlaten. De separatistische partijen, van extreemlinks tot centrumrechts, hadden met 72 op 135 zetels de meerderheid in het regionale parlement.

Enkele uren later kreeg de conservatieve regering van premier Mariano Rajoy in Madrid van de Senaat toestemming om grondwetsartikel 155 in werking te stellen. Dit nam de facto de autonomie van Catalonië af. Daarop werd het Catalaanse parlement ontbonden en zijn er regionale verkiezingen op 21 december uitgeschreven.