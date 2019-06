Catalaanse minister-president: “Catalonië blijft streven naar afscheiding van Spanje” ADN

13 juni 2019

17u47

Bron: Belga 0 De Catalaanse minister-president Quim Torra heeft vandaag nieuwe pogingen van zijn regio aangekondigd om zich af te splitsen van Spanje. Bedoeling is om het onafhankelijkheidsreferendum uit de herfst van 2017 ooit te herhalen, zei Torra in het Catalaanse parlement. De regeringsleider zei dat daags na de laatste dag van het historische proces tegen 12 separatistische leiders voor het Hooggerechtshof in Madrid.

Het Spaanse openbaar ministerie beschuldigt de beklaagden in het kader van het door de Spaanse justitie verboden referendum van 1 oktober 2017 en de daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring van onder meer rebellie en verduistering van publieke middelen. Bij afwezigheid van de toenmalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, die in België in ballingschap verblijft, was gewezen viceminister-president Oriol Junqueras de hoofdbeklaagde op het proces. Hem hangt de zwaarste straf boven het hoofd, namelijk 25 jaar cel.

“Farce”

Een uitspraak wordt ten vroegste eind juli verwacht, maar het is ook niet uitgesloten dat die pas in september of oktober bekend wordt gemaakt. Alles samen werden op het mammoetproces bijna 600 getuigen gehoord, onder wie de vroegere conservatieve premier Mariano Rajoy.



"We zullen het opnieuw doen, natuurlijk zullen we het weer doen, omdat het land (Catalonië) weet wat het wil: de onafhankelijkheid", zei Torra gisteren in een verwijzing naar het referendum. De regeringsleider bestempelde het proces als een "farce" en een "monsterlijke onrechtvaardigheid".

Dialoog

We zullen "het onmogelijke mogelijk maken", luidde het vandaag. Torra bood de socialistische Spaanse eerste minister Pedro Sanchez echter ook opnieuw een dialoog aan. Junqueras en bijna alle andere beklaagden hadden zich gisteren tijdens hun slotpleidooi voor het Hooggerechtshof ook voor een dialoog uitgesproken.