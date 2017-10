Catalaanse leiders aangeklaagd voor opruiing, rebellie en misbruik overheidsgeld 13u02

Bron: ANP 0 REUTERS De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont riep vrijdag de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Het Spaanse Openbaar Ministerie wil Catalaanse bestuurders, onder wie de regionale leider Carles Puigdemont, vervolgen. Zij worden onder meer verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld, zei procureur-generaal José Manuel Maza vandaag in Madrid. De rechter moet de aanklachten nog goedkeuren.

Maza vroeg de rechter ook de separatistische leiders te laten dagvaarden om een getuigenis af te leggen. De leiders van de regionale regering in Catalonië "hebben een institutionele crisis gecreëerd die culmineerde in de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring en een totale minachting van onze grondwet op 27 oktober", zei openbaar aanklager Jose Manuel Maza vandaag. Voor de aanklacht van rebellie riskeren Puigdemont en zijn medestanders een celstraf tot 30 jaar. De klacht werd ingediend bij de Audiencia Nacional, een rechtbank bevoegd voor veiligheidszaken, die moet beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht.

AFP Openbare aanklager José Manuel Maza zei vandaag dat hij de Catalaanse leiders wil aanklagen.

Catalaanse reactie

Verschillende ministers van de afgezette Catalaanse regering hebben maandag op sociaalnetwerksites foto's geplaatst waarin ze zich "melden" op hun kabinet. Daarmee maken ze duidelijk dat ze het niet eens zijn met de beslissing om de regionale regering onder de voogdij van Madrid te plaatsen.

Getty Images Tegenstanders van onafhankelijkheid trokken zondag massaal de straat op in Barcelona.

De afgezette minister-president Carles Puigdemont plaatste op Instagram een foto van het binnenplein van zijn ambtswoning, het Palau de la Generalitat de Catalunya. "Goedemorgen", zo luidde de begeleidende tekst. Maar het is niet duidelijk of de foto ook werkelijk maandag genomen werd.

Bon dia

De Catalaanse minister van Mobiliteit, Josep Rull, verspreidde op Twitter dan weer foto waarin hij aan zijn bureau zit. "Op kantoor om de verantwoordelijkheden op te nemen die het Catalaanse volk ons heeft toevertrouwd", zo schrijft hij daarbij. Ook hier is het niet duidelijk of de minister echt aanwezig was.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim

Onder Spaanse voogdij

De Catalaanse overheid wordt in het kader van het veelbesproken grondwetsartikel 155 onder de voogdij van de regering in Madrid geplaatst. Vanaf vandaag zullen de Catalaanse ministeries en tal van andere overheidsinstellingen geleid worden door Spaanse ambtenaren. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, heeft aan tv-zender Antena 3 wel benadrukt dat de Catalaanse betrokkenen vandaag enkele uren de tijd hebben om persoonlijke bezittingen van kantoor op te halen. Carles Puigdemont had zijn aanhangers zaterdag opgeroepen om zich op een vreedzame manier te verzetten tegen het inroepen van artikel 155.