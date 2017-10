Madrid vindt reactie Puigdemont over onafhankelijkheid Catalonië onvoldoende EB

Bron: DPA, AFP, Bloomberg 9 REUTERS Carles Puigdemont. Het Catalaanse streven naar onafhankelijk moet "de komende twee maanden" het onderwerp vormen van onderhandelingen tussen de Catalanen en Madrid. Dat heeft regeringsleger Carles Puigdemont meegedeeld in een brief aan de Spaanse premier Mariano Rajoy. De Spaanse minister van Justitie liet weten dat de reactie van Puigdemont niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Madrid had Puigdemont al laten weten geen genoegen te nemen met ontwijkende of onduidelijke antwoorden.

"Ons voornaamste objectief voor de komende twee maanden is om jullie uit te nodigen voor een dialoog" waarbij "internationale, Spaanse en Catalaanse" bemiddelaars worden toegelaten, zo staat in de brief. Ook beklemtoont Puigdemont in zijn brief dat het Catalaanse parlement met het referendum - dat door Madrid wordt betwist - een "democratisch mandaat" heeft gekregen om de onafhankelijkheid uit te roepen. Maar tegelijkertijd stelt dat hij het mandaat voor een periode van twee maanden wil opschorten om onderhandelingen met de Spaanse regering mogelijk te maken.

Puigdemont geeft daarmee geen duidelijk ja/nee-antwoord op de vraag of hij vorige week met zijn toespraak in het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Hij had tot vandaag 10.00 uur de tijd gekregen om een antwoord te formuleren op die vraag.

Vorige week dinsdag had de Catalaanse leider eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen, prompt gevolgd door de aankondiging van een uitstel daarvan om een opening te laten voor gesprekken met de regering-Rajoy. Madrid had echter om verduidelijking gevraagd, in het kader van de procedure om artikel 155 van de grondwet in werking te zetten. Dat artikel maakt het de centrale regering mogelijk de bevoegdheden van een regio te ontnemen als die regio bepalingen van de grondwet schendt.