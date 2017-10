Catalaanse leider: "Spaanse aanval op zelfbestuur is ergste sinds dictator Franco" HA

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft de plannen van de centrale Spaanse regering in Madrid om de autonomie van de regio op te schorten, een "rechtstreekse en onaanvaardbare aanval op de democratie" en een "putsch" genoemd. Het is "de ergste aanval" tegen Catalonië sinds de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975), zei Puigdemont tijdens een televisietoespraak in Barcelona.

De Spaanse regering startte vandaag het formele proces op om de autonomie van Catalonië op te schorten. Bovendien wordt de Catalaanse regering uit zijn functie ontheven en moeten er binnen de zes maanden nieuwe regionale verkiezingen komen, zo kondigde premier Mariano Rajoy aan. "De afzetting van een democratisch verkozen regering is onverenigbaar met een rechtsstaat", reageerde Puigdemont.



De Catalaanse minister-president zei dat hij het Catalaanse parlement zou bijeenroepen om een antwoord te formuleren op het inroepen van het befaamde artikel 155 van de Spaanse grondwet door Madrid. Puigdemont riep het regionale parlement wel niet specifiek op om te stemmen over een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië.

"Staatsgreep"

De maatregelen van de Spaanse regering stuiten ook op verzet bij Carme Focadell, de voorzitter van het Catalaanse parlement. Ze noemde het ingrijpen van de centrale regering "een staatsgreep". "Premier Rajoy wil dat het parlement van Catalonië niet langer een democratisch parlement is, en dat zal niet gebeuren", klonk het in een tv-toespraak.



"Daarom willen we de burgers van dit land een boodschap van standvastigheid en hoop geven. Wij houden vandaag, na de ernstigste aanval op Catalaanse instellingen sinds deze zijn opgericht, vast aan de verdediging van de soevereiniteit van het parlement van Catalonië", besloot ze.

Wikimedia Carme Forcadell.