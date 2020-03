Catalaanse ex-vicepresident Junqueras verlaat gevangenis tijdelijk om les te geven ttr

03 maart 2020

14u53

De Catalaanse separatist Oriol Junqueras werd vandaag vrijgelaten uit de gevangenis om les te geven aan een universiteit. Daar kreeg hij vorige week de toestemming voor van de Catalaanse overheid.

Junqueras heeft de gevangenis van Lledoners in Catalonië kunnen verlaten en de Catalaanse Universiteit van Vic bezocht. Dat was te zien op beelden die werden verspreid door de Spaanse media en die hij zelf postte op sociale media. "Onderwijzen en leren. Altijd. Bedankt voor uw steun", schreef Junqueras op Twitter.

De voormalige Catalaanse vicepresident die tot dertien jaar cel werd veroordeeld voor zijn aandeel bij het onafhankelijkheidsreferendum van 2017, had de toestemming gekregen om drie keer per week de gevangenis te verlaten om telkens zes uur te werken.

De separatistische leider is de bekendste en hoogstgeplaatste van de negen separatistische politici en activisten die vorige herfst veroordeeld werden tot lange celstraffen. Eerder kregen vijf van zijn medestanders al een soepeler gevangenisregime opgelegd. Het parket had daarop aangegeven in beroep te zullen gaan tegen de versoepelingen en bekritiseerde de regionale overheid omdat die de gevangenen te veel vrijheid zou geven.

Gràcies a tots els estudiants per la rebuda! pic.twitter.com/U7mq7mHhEF Oriol Junqueras 🎗️(@ junqueras) link