Catalaanse ex-vicepremier op proces: “Stemmen is geen misdaad. Stemmen verhinderen wel” Hoofdbeklaagde weigert te antwoorden op vragen van aanklager TT

14 februari 2019

15u10

Bron: Belga, La Vanguardia, El Pais 1 Op het proces tegen twaalf Catalaanse separatisten is de hoofdbeklaagde, gewezen Catalaans vicepremier Oriol Junqueras, vandaag als eerste aan het woord gekomen. "Ik word vervolgd omwille van mijn ideeën en niet voor mijn daden (...) Ik zal de vragen van de aanklager niet beantwoorden", verklaarde Junqueras bij het begin van de hoorzitting. Hij hekelde voorts het wat hij noemt politieke proces.

Op de beklaagdenbank zitten naast Junqueras nog twee activisten en meerdere andere gewezen ministers uit de regering van Puigdemont. Ze riskeren celstraffen tot 25 jaar voor hun rol in de poging tot afscheiding van Catalonië na het onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. De aanklacht luidt rebellie, verduistering van overheidsgeld en ongehoorzaamheid. De afgezette minister-president Carles Puigdemont zelf, die in België in ballingschap verblijft, staat niet terecht.

Junqueras bezwoer zijn onschuld en die van zijn medegedaagden. “Niets, maar ook helemaal niets wat we hebben gedaan is een misdaad". Hij beschouwt zichzelf als een "politieke gevangene". "Stemmen is geen misdaad. Dat staat nergens in het strafwetboek. Maar stemmen verhinderen is dat wel", zei hij verwijzend naar de Spaanse nationale politie die het referendum in het najaar van 2017 met massaal machtsvertoon en het gebruik van geweld probeerde te verhinderen.



De 49-jarige linkse nationalist, die op de derde procesdag enkel op vragen van zijn advocaat antwoordde, benadrukte dat de separatisten "alle geweld hebben afgezworen" en "de dialoog hebben gezocht". Niemand mag de politieke debatten en de vrijheid van meningsuiting beperken.

Uitleg in het Spaans

Over het conflict in Catalonië zei hij dat het "geen oplossing is om mensen op te sluiten in de gevangenis". De separatisten zullen "nooit" hun recht op zelfbeschikking opgeven.

Junqueras sprak vandaag volledig in het Spaans. Hij mocht van de rechter wel in het Catalaans spreken, maar er werd geen simultaanvertaling voorzien in de rechtbank. Junqueras kondigde daarop aan Spaans te spreken zodat iedereen zijn verhaal zou kunnen horen. “Ik heb anderhalf jaar moeten zwijgen”, klonk het.

Na Junqueras kwam voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn aan de beurt. Hij antwoordde wel op vragen van de openbare aanklager en de advocaat van de staat, maar niet op die van de Spaanse extreemrechtse partij Vox, die zich burgerlijk partij stelde in de zaak.

In totaal moeten bijna 600 getuigen worden gehoord tijdens het monsterproces, de conservatieve ex-premier Mariano Rajoy in wiens ambtsperiode het referendum heeft plaatsgevonden, inbegrepen. Het geding zal zeker drie maanden duren. Vonnissen worden ten vroegste in juli verwacht.