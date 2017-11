Catalaanse ex-vicepremier en andere ex-ministers vragen hun vrijlating EB

17u03

Bron: DPA 0 AFP De vroegere Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras. De vroegere Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras en andere in voorlopige hechtenis vertoevende gewezen ministers van de regio hebben de Spaanse Justitie vandaag om hun vrijlating verzocht. Een overeenkomstig schrijven is gestuurd naar de bevoegde rechter Pablo Llarena. Dat is vernomen van bronnen binnen Junqueras' partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

De politici schrijven dat ze de beslissing van de centrale regering in Madrid om Catalonië onder curatele te plaatsen, nu toch willen erkennen. Bovendien willen Junqueras en zijn medestrijders aan de verkiezingsstrijd voor de nieuwe verkiezingen in Catalonië op 21 december deelnemen. We "moeten aan deze kiescampagne met dezelfde rechten als de andere kandidaten" kunnen deelnemen, klinkt het. Junqueras wil bij de stembusgang als topkandidaat van de linksnationalistische ERC aantreden.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van het Catalaanse regionale parlement eind oktober werden Junqueras en zeven andere politici verhoord en begin november onder voorarrest geplaatst. Ex-premier Carles Puigdemont en vier andere politici waren kort voor de aanklacht naar België vertrokken. De Belgische Justitie zal op 4 december over een eventuele uitlevering beslissen.

Alle politici riskeren lange gevangenisstraffen. Ze worden beschuldigd van rebellie, opruiing en verduistering van overheidsgeld.