Catalaanse ex-president Puigdemont eist ambtsherstel en politieke onderhandelingen in nieuwjaarstoespraak IB

03u00

Bron: Belga 0 AFP De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont. De Catalaanse separatist Carles Puigdemont heeft zaterdag, in zijn nieuwjaarswensen voor het Catalaanse "volk", politieke onderhandelingen geëist en het herstel in ambt van zijn regering door Madrid. Na de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober werd die regering afgezet.

"Als president eis ik dat de Spaanse regering en zij die hen steunen (...) iedereen in hun ambt herstellen die ze hebben afgezet zonder toelating van de Catalanen", zegt Puigdemont, in een toespraak die in Brussel werd opgenomen. Hij vraagt Madrid ook om "politieke onderhandelingen".

"De Catalanen zijn een democratisch matuur volk, die het recht hebben om een republiek van vrije mannen en vrouwen te vormen" Carles Puigdemont

"Democratisch matuur"

In de boodschap, die zeven minuten duurt, zegt Puigdemont dat de Catalanen "een democratisch matuur volk zijn, die het recht hebben om een republiek van vrije mannen en vrouwen te vormen". Puigdemont zei niet of hij opnieuw een poging zal doen om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen.

Puigdemont, die zichzelf de "legitieme" leider van Catalonië noemt, vluchtte naar België kort voor zijn inverdenkingstelling voor rebellie en oproer, vanwege de eenzijdige poging tot afscheiding van 27 oktober.

Meer over Carles Puigdemont

politiek