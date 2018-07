Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont keert zaterdag terug naar ons land bvb

25 juli 2018

10u46

Bron: Reuters, ANP, Belga 2 De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont keert zaterdag terug naar ons land. Van daaruit wil hij zijn politieke activiteiten verderzetten. Dat heeft hij vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Berlijn. Eerder zei de woordvoerder van de alliantie JuntsxCat al dat er zaterdag een ontvangst voor Puigdemont georganiseerd wordt in Waterloo.

"De deur voor een dialoog met de Spaanse regering staat nog altijd open", zei hij verder. "Maar dit is geen interne Spaanse aangelegenheid meer, ook Europa moet erbij betrokken worden." Puigdemont noemde het "absurd" dat Spanje in het verleden wel bereid was te onderhandelen met terroristen van ETA, "maar niet met ons, terwijl wij nooit geweld gebruikt hebben".

De nieuwe Spaanse regering van Pedro Sánchez (PSOE) noemde hij een gunstige "verandering van sfeer, stijl en taalgebruik". "Maar nu is het tijd voor daden in plaats van woorden. We zijn altijd bereid geweest tot dialoog, maar het moet over de kern van de zaak gaan, over Catalaanse onafhankelijkheid."

Voet op Catalaanse bodem

Op de vraag hoe het voelt om mogelijk de komende twintig jaar geen voet op Spaanse bodem te kunnen zetten, zei hij dat hij niet weet of hij "twintig jaar geen voet op Spaanse bodem zal zetten, maar ik zal de komende twintig jaar zeker voet op Catalaanse bodem zetten." Op de vraag om dat verder toe te lichten, zei Puigdemont dat "als de wil van het volk om terug te keren naar de normale situatie niet gerespecteerd wordt, de beslissing van het Catalaanse volk om onafhankelijk te worden een feit is."

Rebellie

Puigdemont werd in maart in Duitsland opgepakt op basis van het aanhoudingsbevel dat Spaanse justitie had uitgevaardigd tegen een reeks personen uit de separatistische regering van Catalonië. Madrid schoof de Catalaanse regering in oktober opzij.

De Duitse justitie zou in Spaanse ogen Puigdemont moeten uitleveren voor rebellie. Een land dat iemand uitlevert doet dat meestal onder voorwaarden. In Duitsland rees de vraag of 'rebelión' een Spaanse versie van het Duitse hoogverraad is.



Afgelopen donderdag besliste het Spaanse Hooggerechtshof om het Europese aanhoudingsbevel voor de Catalaan in te trekken nadat Duitsland de procedure voor de overlevering van Puigdemont had afgesloten.

