Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont keert terug naar België Spaans gerecht annuleert aanhoudingsbevel TT

19 juli 2018

14u05

Bron: El Pais, Reuters, Belga 39 Het Spaanse Hooggerechtshof heeft de internationale en Europese aanhoudingsbevelen tegen de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en vijf andere voormalige ministers uit zijn regering, opgeheven. Puigdemont verblijft momenteel in Duitsland. Hij mocht van het gerecht daar enkel uitgeleverd worden voor misbruik van overheidsgeld, en niet voor de zwaardere beschuldiging van rebellie. Dat ziet Spanje niet zitten. Puigdemont zal nu terug naar België keren, zegt zijn advocaat.

Door de Duitse beslissing zou Puigdemont, als hij aan Spanje zou worden uitgeleverd, daar niet voor rebellie mogen worden berecht. Daarom annuleert Spanje het aanhoudingsbevel nu. Het redeneert dat het liever alle beschuldigingen tegen hem en de andere ministers aanhoudt op nationaal niveau, in plaats van hem enkel voor het lichte vergrijp misbruik van overheidsgeld te mogen berechten.

De Spaanse rechter die Puigdemont wil vervolgen, Pablo Llarena, verwijt het Duitse gerecht een "gebrek aan compromisbereidheid". Hij zal echter niet naar het Europese Hof in Luxemburg trekken om de Duitse beslissing aan te vechten.

Vrij man in hele wereld, behalve in Spanje

"De beslissing (om het aanhoudingsbevel in te trekken) is verstandig", luidt het in een gezamenljke verklaring van de Duitse advocaten van Puigdemont. "Ze is de logische consequentie van onze bemoeienissen van de laatste weken en maanden". "Wij hebben van in het begin van de rechtsgang gezegd: politieke conflicten van een staat dienen politiek beslecht en niet middels het strafrecht".

Puigdemonts Belgische advocaat, Paul Bekaert, bevestigt dat de Catalaan begin volgende week terug zal keren naar België. Puigdemont woonde tot hij in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein werd opgepakt in Waterloo. Hij vluchtte eind vorig jaar na ons land na het onafhankelijkheidsreferendum in de regio, waarvoor Spanje hem wilde berechten. "Het is logisch dat Puigdemont terugkeert naar Brussel. Dat is als Europese hoofplaats een betere plaats om zijn actie te voeren dan Sleeswijk-Holstein", aldus Bekaert.

Opnieuw naar Spanje kan hij nog altijd niet, omdat er wel nog een nationaal aanhoudingsbevel tegen hem loopt, benadrukt Paul Bekaert. "Het is duidelijk dat de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof om het Europese aanhoudingsbevel in te trekken niet is ingegeven door liefdadigheid. Het probleem is dat het Spaanse gerecht Puigdemont niet zou kunnen vervolgen voor rebellie, waar een lange celstraf op staat."

Naast Puigdemont gaat het om Toni Comín, Lluís Puig en Meritxell Serret (die in België in ballingschap verblijven), en Clara Ponsati (die in Schotland leeft).

Onzekerheid blijft

Toch blijft er onzekerheid. In december werden de aanhoudingsbevelen al eens ingetrokken, omdat het er toen naar uitzag dat ook het Belgische gerecht de beschuldiging van rebellie niet zou aanvaarden. Ze werden in maart echter opnieuw geactiveerd, waarna Puigdemont in Duitsland werd opgepakt op een terugreis van Finland, waar hij een lezing had gegeven. "Hoewel we deze aankondiging verwelkomen, moeten we voorzichtig blijven tot de Spaanse regering ons garandeert dat dit het einde van de zaak is", reageerde Aamer Anwar, de advocaat van Clara Ponsati.

Meer over Carles Puigdemont

Spanje