Catalaanse ex-minister verruilt België voor Schotland Redactie

11 maart 2018

09u31

Bron: Belga 1 De afgezette Catalaanse minister van Onderwijs Clara Ponsati heeft haar vrijwillige ballingsoord België verlaten om opnieuw les te geven aan een prestigieuze Schotse universiteit.

Eind oktober vluchtte Ponsati (60) samen met de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en andere regionale ministers naar België. Tot vorige zomer gaf zij les aan de St. Andrews Universiteit in Schotland, een onderwijsinstelling die na Oxford en Cambridge de oudste universiteit van de Angelsaksische wereld is. Precies om minister te kunnen worden, had Ponsati een sabbatjaar genomen.

Naar Spanje kan ze niet terug, want dan wordt ze meteen gearresteerd op betichting van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze neemt derhalve de academische draad weer op en zal in Schotland opnieuw economie doceren. "Catalaanse balling bereikt het Verenigd Koninkrijk. Als Europese burger genietend van mijn vrij verkeer, ben ik terug aan de St. Andrews Universiteit", twitterde Ponsati zaterdag.

Net als bij de andere afgezette Catalaanse bewindslieden in het buitenland is het Europese aanhoudingsbevel tegen Ponsati ingetrokken. Op de website van de universiteit ten noorden van Edinburgh staat Ponsati als academica vermeld.

