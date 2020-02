Catalaanse ex-minister Puig blijft zich verzetten tegen uitlevering aan Spanje HLA TTR

24 februari 2020

13u02

Bron: Belga 0 De Catalaanse ex-minister Lluis Puig is deze voormiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen om zich daar te verzetten tegen zijn overlevering aan Spanje. Het Spaanse gerecht heeft tegen de politicus een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd voor diens rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Volgens zijn advocaten mag de Catalaanse politicus niet overgeleverd worden. De debatten voor de raadkamer zullen voortgezet worden op 30 maart, zo meldden de advocaten van Lluis Puig aan het einde van de zitting.

Wegens zijn betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 wordt Lluis Puig vervolgd voor ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De man verblijft al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al EAB’s uit tegen de politicus, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard. In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht een nieuw EAB uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië.

Het Brusselse parket is van oordeel dat het EAB tegen Lluis Puig uitvoerbaar moet verklaard worden en de man dus aan Spanje moet overgeleverd worden. Volgens het parket waren de feiten ook in België strafbaar. De verdediging van de drie Catalaanse politici is het daar niet mee eens.

Corruptie

“Spanje wil onze cliënt vervolgen voor corruptie, omdat het daarvoor de dubbele strafbaarstelling niet moet bewijzen”, zegt advocaat Simon Bekaert. “Het gaat dan over het feit dat er in de budgetten van de Catalaanse regering geld was uitgetrokken voor een referendum. Het Catalaanse parlement had een wet gestemd die de regering verplichtte een budget uit te trekken om een referendum te organiseren. Die wet was illegaal, omdat Catalonië niet de bevoegdheid heeft om een referendum te organiseren, maar de Catalaanse regering heeft toch een begroting opgesteld waarin, verspreid over verschillende posten, geld gereserveerd werd voor dat referendum. Dat is heel openlijk gebeurd, maar dat geld is zelfs nooit uitgegeven.”

In de ogen van het Spaanse gerecht maken die feiten corruptie uit, aldus de advocaat. “Maar dat klopt niet. Ook naar Belgisch recht kan je daar enkel administratief voor gesanctioneerd worden. Het Brusselse parket probeert die feiten nu wel te omschrijven als misbruik van overheidsgeld, maar daar zijn wij het niet mee eens.”

Recht op eerlijk proces

De verdediging voert ook aan dat er een ernstig gevaar bestaat dat de fundamentele rechten van hun cliënt zullen geschaad worden. “We hebben het dan onder meer over het recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld, het recht op evenredigheid, ook bij de strafmaat”, zegt Bekaert. “Als je kan hardmaken dat er ernstige aanwijzingen zijn dat fundamentele rechten niet zouden gerespecteerd worden, moet de overlevering geweigerd worden.”

Wat volgens de verdediging wel al zo goed als vaststaat, is dat Lluis Puig niet overgeleverd zal worden voor ongehoorzaamheid. “Zelfs het parket zegt dat die feiten naar Belgisch recht niet strafbaar zijn.”

Het Spaanse gerecht had ook EAB’s uitgevaardigd tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en voormalig Catalaans minister Toni Comin, maar de procedure voor die EAB’s is voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat beiden sinds hun verkiezing in het Europees Parlement immuniteit genieten en het Europees Parlement zich eerst moet uitspreken over de vraag van Spanje om die immuniteit op te heffen.