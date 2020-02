Catalaanse ex-minister Puig blijft zich verzetten tegen overlevering aan Spanje HLA

24 februari 2020

13u02

Bron: Belga 0 De Catalaanse ex-minister Lluis Puig is maandagvoormiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen om zich daar te verzetten tegen zijn overlevering aan Spanje. Het Spaanse gerecht heeft tegen de politicus een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd voor diens rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Volgens zijn advocaten mag de Catalaanse politicus niet overgeleverd worden. De debatten voor de raadkamer zullen voortgezet worden op 30 maart, zo meldden de advocaten van Lluis Puig aan het einde van de zitting.

Vanwege hun betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 wordt Lluis Puig, samen met de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en voormalig Catalaans minister Toni Comin, vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De drie verblijven al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al EAB's uit tegen de drie, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard.

In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht nieuwe EAB's uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië. De procedure rond de uitvoerbaarverklaring van de EAB's tegen Puigdemont en Comin is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat beiden sinds hun verkiezing in het Europees Parlement immuniteit genieten en het Europees Parlement zich eerst moet uitspreken over de vraag van Spanje om die immuniteit op te heffen.