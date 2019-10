Catalaanse demonstrant raakt oog kwijt door rubberkogel, politie onderzoekt agenten die doorrijden met burgers op motorkap TT

15 oktober 2019

16u24

Bron: La Vanguardia, El Pais 6 Een jonge Catalaanse activist die gisteren mee demonstreerde op de luchthaven van Barcelona, is definitief een oog kwijt nadat hij meer dan waarschijnlijk beschoten is met een rubberkogel. In totaal vielen bij de rellen gisteren 131 gewonden. Ook voert de politie een onderzoek naar twee agenten die een politiebusje bestuurden terwijl twee demonstranten aan de motorkap hingen. Buitenlandse Zaken stuurt intussen een waarschuwing uit voor Belgische toeristen.

De demonstrant raakte rond 21 uur gewond toen de Spaanse Nationale Politie de duizenden Catalanen van de terreinen van de luchthaven probeerde te verdrijven. De jongeman werd naar het ziekenhuis gevoerd met verschillende wondes in het aangezicht. Na een nieuwe operatie deze morgen raakte duidelijk dat hij definitief een van beide ogen is kwijtgeraakt, melden verschillende Catalaanse media vanmiddag. De wonde komt volgens de behandelende artsen overeen met de impact van een rubberkogel.

De Spaanse politie gaf vanmorgen toe dat ze gisteren rubberkogels gebruikte bij het neerslaan van de protestactie op de luchthaven. Nochtans zijn rubberkogels in Catalonië verboden, maar alleen de regionale politiediensten (de Mossos d’Esquadra) houden daar rekening mee. De Spaanse politie (Policia Nacional) en de Guardia Civil voelen zich door het verbod niet gebonden en argumenteren dat ze de kogels op het hele Spaanse grondgebied mogen gebruiken.



Meer dan honderd vluchten werden afgelast omdat de duizenden demonstranten door hun massale aanwezigheid het normale functioneren op de luchthaven onmogelijk maakten. De politie voerde verschillende charges uit om de menigte uit elkaar te drijven. De situatie in Catalonië is vandaag kalmer, al werden opnieuw enkele tientallen vluchten afgelast. Ook een snelweg in de buurt van Girona werd bezet, maar is ondertussen alweer ontruimd.

Motorkap

De Catalaanse politie zegt ook een intern onderzoek te zullen voeren naar twee agenten van de Mossos die in een politiebusje zaten en bleven rijden terwijl twee demonstranten zich probeerden vast te houden aan de motorkap. Op videobeelden is te zien hoe de twee voortgeduwd worden door het politievoertuig terwijl de anti-oproeragenten gewoon verder rijden.

In totaal vielen er gisteren 131 gewonden, meldden de Catalaanse hulpdiensten, waarvan 115 op de luchthaven. De meeste gewonden werden ter plaatse verzorgd, 24 anderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken stuurt een waarschuwing uit voor toeristen in Barcelona en andere steden in de regio Catalonië. “Ook de komende dagen kan er nog hinder zijn. Wees voorzichtig als u zich in de buurt van manifestaties bevindt en volg de instructies van de veiligheidsdiensten op. Deze protestacties kunnen mobiliteitsproblemen veroorzaken en kunnen de stiptheid van het openbaar vervoer hypothekeren”, klinkt het.

