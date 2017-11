Catalaanse burgemeesters moeten verantwoording afleggen aan Spaanse minister van Financiën over kosten reisje Brussel IB

04u49

Bron: Belga 0 AFP De ontslagen Catalaanse president Carles Puigdemont (rechts) samen met Neus Lloveras, Meritxell Serret en Antoni Comin tijdens een ontmoeting in Brussel met verschillende Catalaanse burgemeesters. Het Spaanse ministerie van Financiën vraagt dat de Catalaanse burgemeesters en europarlementsleden die op 7 november naar Brussel reisden, zich zouden verantwoorden voor het Rekenhof. Het verdenkt hen ervan publieke middelen aangewend te hebben voor die reis, die in het teken stond van hun steun aan de Catalaanse ex-regering in ballingschap. Dat bericht de Catalaanse zender Televisó 3 via Twitter.

José Enrique Fernández de Moya, staatssecretaris bij het ministerie van Financiën, vroeg de procureur van het Rekenhof om een onderzoek te starten naar de reis naar Brussel van de tweehonderd burgemeesters en verschillende Catalaanse europarlementariërs. Hij wil meer duidelijkheid over de uitgaven voor de verplaatsing. Moya vermoedt dat de reis "niet met privégeld is betaald, maar in meer of mindere mate met publieke middelen".

Ondervraging

Het ministerie vraagt dat het parket de burgemeesters indien nodig ondervraagt en dat drie burgemeesters in het bijzonder worden geviseerd. Het gaat om Neus Lloveras, burgemeester van Vilanova i la Geltrú en voorzitter van de Organisatie van Gemeenten voor Onafhankelijkheid, Miguel Buch, burgemeester van Premià de Mar en voorzitter van de Catalaanse Organisatie van Gemeenten, en Meritxell Budó, burgemeester van La Garriga.

Lloveras en Buch zouden de lijst kunnen geven van de burgemeesters die aanwezig waren en van hun mogelijk gezelschap, zegt het ministerie. Ook wil het ministerie meer weten over de georganiseerde activiteiten, hun kosten, en de manier waarop ze betaald zijn.

Bozar

Budó had verklaard dat hij zijn reis aan zijn gemeente zou factureren, omdat hij naar Brussel ging in zijn hoedanigheid van lokale verkozene. Het ministerie van Financiën schat een vliegtuigticket naar Brussel op ongeveer 200 euro. Daarnaast werd een ruimte gehuurd in cultuurtempel Bozar, voor een persconferentie, wat zou neerkomen op 7.000 à 10.000 euro.