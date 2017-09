Catalaans referendum: politie in Catalonië sluit duizend 'stembureaus'

Bron: Reuters

AFP

De Catalaanse politie heeft in Catalonië 1300 van de 2316 schoolgebouwen afgegrendeld waar separatisten een referendum willen houden. Het referendum van zondag over de Catalaanse onafhankelijkheid is in strijd met de wet en verboden door de Spaanse rechter. Duizenden voorstanders van de onafhankelijkheid brachten de nacht door in de stembureaus.