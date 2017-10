Catalaans parlement komt maandag "hoe dan ook" bijeen 10u48

Het Catalaanse parlement komt maandag hoe dan ook bijeen, heeft het hoofd Buitenlandse Zaken van de Catalaanse regionale regering gezegd tegen de BBC.

Het Spaanse grondwettelijke hof heeft de zitting verboden. Het debat zou gaan over de mogelijke onafhankelijkheid van Catalonië naar aanleiding van het referendum van afgelopen zondag. Dat referendum had het hof ook verboden.

"Het parlement zal discussiëren, het parlement zal bijeenkomen. Het zal een debat worden en het is belangrijk", zei Raül Romeva op de vraag wat er maandag gaat gebeuren. Hij zei dat de crisis langs politieke weg moet worden opgelost, niet langs juridische.

Catalaanse politiechef voor rechter

Intussen heeft de Catalaanse politiechef Josep-Lluis Trapero zich vandaag in Madrid aangeboden bij de Audiencia Nacional. Dat is een rechtbank bevoegd voor veiligheidszaken. Trapero werd gedagvaard in het kader van vervolging voor gezagsondermijning. Ook een adjunct van Trapero en de leiders van de twee grootste separatistische organisaties in Catalonië zijn gedagvaard.

Volgens de gezaghebbende krant El Pais heeft de vervolging te maken met incidenten op 20 en 21 september toen duizenden demonstranten in de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum probeerden de Spaanse nationale politie en de Guardia Civil te blokkeren.

In Spanje kan men voor gezagsondermijning tot vijftien jaar cel krijgen.