Catalaans hotel zet meer dan 200 leden van Guardia Civil op straat Referendum Catalonië ADN

Bron: Belga 0 AFP De horeca strikes back: na het al te harde ingrijpen van de Spaanse staatspolitie bij het onafhankelijkheidsreferendum van zondag in Catalonië heeft een hotel in de kustplaats Calella meer dan 200 leden van de paramilitaire Guardia Civil buitengegooid.

De paramilitairen waren door Madrid naar Catalonië gestuurd en waren al enkele dagen in het hotel ondergebracht. De burgemeester van de badplaats, Montse Candini, ontkent dat de hoteliers hun besluit hebben genomen onder druk van de gemeenteraad. "Zij hebben dit zelf beslist, en ik juich hun besluit toe". Eenzelfde buitenwipactie volgt vandaag in de badplaats Pineda de Mar. Daar verklaarde viceburgemeester Carme Aragonés gisterenavond: "Alle agenten moeten morgen weg". Voor die uitspraak kreeg zij uitgebreid applaus.

In Calella, 50 kilometer ten noordoosten van Barcelona, protesteerden de voorbije dagen honderden mensen voor het hotel met de Guardia Civil-leden. De paramilitairen zouden volgens een getuige gereageerd hebben door de mensen vanuit hun raam te bespugen en met urine te besprenkelen. Video's tonen hoe agenten 's nachts het hotel in burger verlieten om met de knuppel op demonstranten in te slaan.

Uit protest tegen het overdreven politiegeweld, waarbij bijna 900 burgers gewond raakten, wordt vandaag in Catalonië een algemene staking gehouden.