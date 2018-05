Casinopersoneel Las Vegas bereid te staken vanaf 1 juni jv

23 mei 2018

07u14

Bron: fox5vegas.com 0 Op 31 mei om middernacht loopt het contract af van zo'n 50.000 werknemers van de casino's in Las Vegas. De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers verlopen als van bij de start in februari moeizaam. Duizenden personeelsleden die aangesloten zijn bij de vakbond Culinary Union, hebben gisteren in twee sessies gestemd of ze al dan niet bereid zijn te staken vanaf 1 juni. Het werd een 'ja'.

Een eventuele staking kan verregaande gevolgen hebben voor de 34 betrokken hotel-casino's , waaronder ook grote en bekende als Caesars Palace, MGM en Bellagio. Hun personeel vraagt jobzekerheid en de nodige technologische opleidingen. Het gaat om obers, barmannen, onderhoudsmensen en kokken. Wie na 1 juni op vakantie gaat naar Sin City, zou dus ook weleens prijs kunnen hebben.

De laatste grote staking die heel Las Vegas trof, dateert van meer dan dertig jaar geleden en duurde maar liefst 67 dagen. Het kostte miljoenen dollars aan de stad en aan de werknemers.

Volgens de Culinary Union zelf was het antwoord van 99 procent van de 25.000 stemmers 'ja' op de vraag of ze zouden willen staken. Of het ook zover komt vanaf 1 juni, is niet zeker. Maar de 50.000 werknemers hebben nu wel een extra troef in handen voor de onderhandelingen.