Carrie Lam waarschuwt VS zich niet te moeien in Hongkong tvc

10 september 2019

08u28

Bron: Belga 0 De Hongkongse regeringsleidster Carrie Lam heeft de Verenigde Staten gevraagd zich niet te bemoeien met de protesten in de Chinese regio, die ze als een interne aangelegenheid omschrijft. Zondag eisten tienduizenden manifestanten in Hongkong nog dat het Amerikaanse Congres een wet zou aannemen die sancties oplegt aan wie de "basisvrijheden" in de voormalige Britse kolonie met de voeten treedt, maar tijdens een persconferentie waarschuwde Lam vandaag voor de economische gevolgen van zo'n wet.

De manifestaties voor meer democratie in Hongkong duren nu al drie maanden. Afgelopen weekend kwam het opnieuw tot zware rellen, waarbij tienduizenden actievoerders naar het Amerikaanse consulaat trokken in een poging de VS ervan te overtuigen de protesten ook juridisch te ondersteunen. In Washington hebben zowel Democraten als Republikeinen al hun steun voor de actievoerders uitgesproken, terwijl president Donald Trump zich met zijn oproep tot een vreedzame oplossing voor het conflict pragmatischer lijkt op te stellen. De claim van China, waartoe Hongkong sinds 1997 behoort, dat de VS de protesten actief zouden steunen, worden door Trump tegengesproken.

Dat het Amerikaanse parlement een wet zou aannemen waarin het sancties in het vooruitzicht stelt voor wie de rechten en vrijheden in Hongkong met de voeten treedt, valt bij de plaatselijke regering heel slecht. Tijdens een persconferentie waarschuwde Carrie Lam vandaag dat elke wijziging in de bilaterale relaties de "wederzijdse belangen" van Hongkong en Washington kan schaden. "Het is extreem ongepast voor een land om zich te bemoeien met Hongkongse aangelegenheden", zei ze. "Ik hoop dat niemand in Hongkong nog op straat komt om aan de Verenigde Staten te vragen zo'n wet aan te nemen.”