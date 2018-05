Carrefour sluit bijna 230 voormalige Dia-winkels in Frankrijk SI

21 mei 2018

15u53

Bron: Belga 6 De Franse supermarktketen Carrefour wil deze zomer 227 voormalige Dia-winkels sluiten. Slechts voor 45 andere winkels is er mogelijk een overnemer gevonden. Dat heeft een woordvoerster van de groep aan het Franse persagentschap AFP bevestigd, nadat de Franse krant Midi Libre erover had bericht.

De sluiting is een gevolg van het transformatieplan dat Carrefour in januari aankondigde, en waardoor in België 1.233 banen op de tocht staan.

In Frankrijk werd een plan van vrijwillig vertrek aangekondigd voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs, en het voornemen om in totaal 273 ex-Dia-winkels af te stoten door overname of sluiting.

Het overgrote deel van de winkels zal de deuren moeten sluiten, zo bleek maandag. "We zitten aan 227 sluitingen. Er zijn maar weinig overnamebiedingen gekomen omdat de winkels niet aantrekkelijk genoeg zijn", aldus de woordvoerster. Carrefour vond een overnemer voor 23 vestigingen en koopintenties voor nog eens 22 winkels. Als die allemaal bevestigd worden, zullen dus 45 van de 273 ex-Dia-winkels blijven bestaan.

Lokale jobaanbiedingen

De directie van Carrefour kwam in april met de vakbonden wel een plan overeen om de 2.100 betrokken werknemers aan het werk te houden. Zij zullen elk drie lokale jobaanbiedingen krijgen, waarvan eentje extern.

Volgens de lijst die Midi Libre publiceerde, zouden er vooral in het noorden en het oosten van het land winkels de deuren moeten sluiten.