Carnavalsstoet Duitsland: 18 van de 52 slachtoffers zijn kinderen. Dit is wat we nu weten over dader Maurice P. KVE

25 februari 2020

09u13

Bron: Focus, Bild, RTL, Die Welt, Der Spiegel 328 Ze lachten, droegen kostuums en vierden carnaval in Volkmarsen in de Duitse deelstaat Hessen. Maar dan was er plots grote consternatie: een automobilist reed kennelijk opzettelijk op de menigte in. De tol van de tragedie was zwaar met 52 gewonden, waaronder 18 kinderen. Dader Maurice P. (29) ligt zelf in het ziekenhuis en kon nog niet worden verhoord. Dit weten we over hem.

Volksmarsen - een stadje dat amper 6.800 inwoners telt - verkeert nog in shock na het vreselijke incident tijdens de jaarlijkse Rosenmontag-stoet, het hoogtepunt van carnaval in Duitsland. Aan de stoet namen 700 mensen deel. Ze maakten plezier en hadden er geen idee van welk drama hen wat later zou treffen.

De tragedie speelde zich af omstreeks 14.45 uur. Maurice P. omzeilde met zijn zilverkleurige Mercedes enkele wegversperringen en reed in op de toeschouwers en carnavalisten. Het voertuig kwam pas na dertig meter tot stilstand. De balans was zwaar met 52 gewonden, onder wie 18 kinderen. Er liggen momenteel nog 35 gewonden in het ziekenhuis, zo weet Die Welt. Hoe zwaar de kinderen er aan toe zijn, en of er ook zwaargewonden zijn, kon een politiewoordvoerster niet zeggen.

Gewond aan hoofd

Na zijn dolle rit werd de Duitse bestuurder opgepakt en eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Bild raakte de dader zelf gewond aan het hoofd en kon hij nog niet worden verhoord. Zodra zijn toestand verbetert, zullen de speurders hem ondervragen. Het is nog afwachten of dit vandaag al zal kunnen gebeuren.

Er werd nog een tweede man aangehouden die het incident zou hebben gefilmd. Het is niet meteen duidelijk of het om een toeschouwer gaat of een medeplichtige.

De 29-jarige bestuurder was inwoner van de gemeente waar hij toesloeg. In de vooravond vielen de speciale eenheden van de politie binnen in zijn woning, waar hij naar verluidt samen met zijn grootmoeder woonde.

“Onthutst”

Axel Horstmann, die de woning aan Maurice P. verhuurt, vertelde: “Het is een verschrikkelijke horrorfilm die maar niet wil eindigen.” Horstmann omschreef de dader als een “onopvallende man”. “Er waren nooit klachten over hem. Niemand verwachtte dat hij zoiets verwerpelijks zou doen, daar waren geen aanwijzingen voor. Iedereen is onthutst.”

“Weldra sta ik in de krant”

Een buurvrouw van de dader liet zich ook uit over Maurice P. tegenover de Duitse zender RTL. “Ik zag hem wegrijden. Hij zag eruit alsof hij drugs genomen had en zei ‘Weldra sta ik in de krant’.”

Volgens Duitse media was hij reeds gekend bij de politie voor onder meer beledigingen, huisvredebreuk en bedreigingen met geweld. Maar hij was niet gekend als extremist. Der Spiegel had uit politiekringen vernomen dat de man zwaar onder invloed van alcohol zou zijn geweest, maar dat werd vooralsnog niet bevestigd.

Motief

Over het motief tasten de speurders nog in het duister. Alle pistes worden onderzocht, al melden sommige Duitse media dat er vooralsnog geen aanwijzingen zouden zijn voor een politiek motief. Mogelijk kampte Maurice P. met psychische problemen.

Het parket in Frankfurt is een onderzoek gestart voor poging tot moord.