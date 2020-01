Carlos Ghosn: "Ik had geen andere keuze dan te vluchten, Nissan en Japanse procureur spannen samen” TT

08 januari 2020

14u37

Bron: Belga 0 Carlos Ghosn beschuldigt Nissan ervan samen te spannen met het Japanse gerecht. Op zijn eerste publieke optreden sinds zijn spectaculaire vlucht uit Japan eind vorig jaar, zei de voormalige topman van Nissan en Renault dat er bij Nissan ontevredenheid heerste over de te grote Franse invloed binnen het partnerschap met Renault, en was dat de reden voor zijn arrestatie.

Ghosn schreeuwde op een persconferentie in Beiroet zijn onschuld uit. De gevallen autobons zat in Japan al maanden onder huisarrest op verdenking van financieel gesjoemel. Ongeveer twee weken geleden kon hij het land ontvluchten met een privévliegtuigje. Over de manier waarop hij precies is ontsnapt, wilde hij niet uitweiden.

Volgens Ghosn zijn de aanklachten tegen hem ongegrond. “Ik ben niet gevlucht voor justitie, maar ik ben ontsnapt voor het onrecht en vervolging”, klonk het in het Engels. Met zijn publieke optreden hoopt hij zijn naam te zuiveren.



Volgens Ghosn waren er verschillende hoge figuren binnen Nissan die op een zeker moment meenden dat de enige manier om de invloed van Renault bij de Japanse automaker te beperken, het wegwerken van Ghosn zou zijn. Hij had geen andere keuze dan te vluchten, klonk het. “Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven, maar ik moest het doen om mezelf te beschermen.” Zijn advocaten hadden hem ook verteld dat het tot vijf jaar kon duren voor er een vonnis zou vallen in de fraudezaak.

Arrestatiebevel

Ghosn was op de persconferentie vergezeld van zijn echtgenote Carole. Hij zei “erg gehecht te zijn aan zijn familie”. Zijn echtgenote verklaarde eerder al in een interview dat ze niets afwist van zijn vluchtplannen. “Ik was in Beiroet met de kinderen om Kerstmis te vieren, toen iemand me opbelde en zei dat hij een grote verrassing had voor mij.”

De persbelangstelling was erg groot. Er daagden meer dan honderd journalisten op in Beiroet, onder wie ook reporters uit Japan.

Interpol heeft op vraag van Japan een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Ghosn. Morgen zou hij een eerste keer voor de rechter in Beiroet moeten verschijnen. Libanon is niet van plan om hem uit te leveren, klonk het eerder al. Ghosn heeft de Franse, Libanese en Braziliaanse nationaliteit.