Carlos Ghosn dient klacht in tegen Nissan en Mitsubishi voor verbreken van contract LH

18 juli 2019

16u44

Bron: Belga 0 Automagnaat Carlos Ghosn heeft een klacht ingediend tegen de Japanse autobouwers Nissan en Mitsubishi Motors voor de onrechtmatige beëindiging van zijn contract bij een joint venture in Nederland. Dat heeft een van de Franse woordvoerders van Ghosn gemeld.

"Ik bevestig dat hij een klacht heeft ingediend bij het Nederlandse gerecht”, klinkt het. De voormalige topman van Renault en Nissan vraagt tot 15 miljoen euro.



Het filiaal Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) werd in juni 2017 opgericht om de synergieën tussen de twee groepen te onderzoeken, maar werd ondertussen al ontbonden. De beslissing om dat te doen, viel in maart 2019, middenin de periode waarin Ghosn gearresteerd werd voor vermoedelijke fraude.



Volgens de advocaten van Ghosn heeft de topman wel degelijk ontslag genomen bij Renault-Nissan, maar deed hij dat niet bij NMBV. Ze beschuldigen het Nederlandse filiaal dan ook van het op een onrechtvaardige manier verbreken van het contract van hun cliënt. De raad van bestuur van NMBV had Ghosn bedankt voor zijn diensten op 12 maart, de dag van de ontbinding van de joint venture.

Complot

AFP meldde in januari dat Nissan bijna 8 miljoen euro wil recupereren van Ghosn, die hij tussen april en november 2018 onterecht zou hebben gekregen via het Nederlandse filiaal. Volgens Nissan had Ghosn een contract opgesteld waarin dat loon was opgenomen, zonder dat met de twee andere leden van de raad van bestuur van NMBV te bespreken. Die twee, de CEO van Nissan en de CEO van Mitsubishi Motors, kregen geen loon.



Ghosn heeft steeds van een complot van Nissan gesproken om een verdere integratie van de alliantie tegen te gaan, en gaat nu dus via de rechtbank in de tegenaanval.