Carles Puigdemont vrijgelaten uit Duitse gevangenis

06 april 2018

14u14

Bron: Belga 0 De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is vandaag even voor 14 uur vrijgelaten uit de gevangenis van Neumünster, in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Bij het verlaten van de gevangenis sprak Puigdemont enkele aanhangers en journalisten toe. Hij riep de Spaanse regering op om de dialoog met Catalonië aan te gaan. "De Spaanse autoriteiten hebben geen excuus om de dialoog niet op te starten", zo klonk het. "We vragen al jaren om een dialoog en hebben enkel geweld en repressie als antwoord gekregen."

De Duitse rechter had gisteren beslist dat Puigdemont onder voorwaarden kon worden vrijgelaten. Hij moet wel in Duitsland blijven en moest een borgsom van 75.000 euro betalen. Dat bedrag werd vandaag overgemaakt.

De 55-jarige Puigdemont werd op 25 maart, op basis van een Europees aanhoudingsbevel van Spanje, opgepakt nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Puigdemont was toen onderweg van Finland naar ons land, waar hij in ballingschap verblijft.

De Duitse rechter verwierp gisteren de aanklacht wegens 'rebellie' waar Spanje hem voor wil aanklagen. Maar de aanklacht voor 'corruptie' is mogelijk wel een basis voor uitlevering aan Spanje. De Spaanse regering liet gisteren al weten "de Duitse beslissing te respecteren".

Wanneer de rechtbank zich over de uiteindelijke uitlevering uitspreekt, is nog niet duidelijk.

