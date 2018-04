Carles Puigdemont vrijgelaten uit Duitse gevangenis

Redactie

06 april 2018

14u14

Bron: Belga

De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is vandaag even voor 14 uur vrijgelaten uit de gevangenis van Neumünster, in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.